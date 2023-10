Simó: «La realitat dels centres és cada cop més complexa i la diversitat lingüística i cultural és molt alta»

La consellera d'Educació respon així sobre els mals resultats educatius de Catalunya

Actualitzada 01/10/2023 a les 13:24

«La realitat dels centres és cada cop més complexa i a Catalunya és més elevada que en altres autonomies». Així s'ha expressat la consellera d'Educació, Anna Simó, en preguntar-li en una entrevista a La Vanguardia pels mals resultats educatius ja des d'abans de la pandèmia. Simó ha remarcat que hi ha una matrícula viva «molt important en consonància amb els moviments de població que rep Catalunya», i ha afegit també que «la diversitat lingüística i cultural és molt alta» i s'ha de donar coneixement en tres llengües. La consellera ha defensat que l'escola només no pot millorar els resultats si no millora el mercat laboral, la segregació urbanística, els serveis de suport i la precarietat laboral.



100 substitucions sense cobrir

Per exemple, pel que fa a la comprensió lectora, ha destacat la importància que les famílies llegeixin. També ha remarcat que als centres ja hi ha mitja hora de lectura diària a Primària i una setmanal a Secundària, i s'han augmentat les biblioteques.Sobre la llengua, ha assegurat que el castellà s'utilitza de moltes maneres, però el problema és el català, «que no el parlen els alumnes i alguns docents».Anna Simó ha assegurat que ella ha començat el curs amb «la mà estesa» als docents, els directors i els sindicats, i ha garantit que hi haurà canvis. «Però sense pressupost ara no tinc respostes. Em preocupa que no puguem augmentar-lo per la limitació europea i l'exigència de dèficit zero de Madrid», ha dit.En aquest sentit, sobre l'ampliació del xec escolar, ha remarcat que no es tracta de diners d'Educació, sinó d'Economia i de Presidència. També ha recordat que el propi president de la Generalitat ja ha dit que s'avaluarà aquest mes de novembre i que hi haurà canvis en la gestió i l'orientació dels recursos. En aquest sentit, ha concretat que es podrà invertir en les associacions de famílies.Pel que fa a les queixes per la manca de vetlladors, ha reivindicat que s'ha augmentat el pressupost un 16%, i ha constatat que els recursos són anuals i ja estan adjudicats. «Entenc les queixes de les famílies, però és que s'han canviat els criteris i, a més, s'han reservat un 20% per atendre aquests nens al menjador i en les sortides que no estava contemplant fins ara», ha argumentat. Simó ha remarcat, a més, que s'ha afegit més personal educatiu de suport a la inclusiva.Una de les queixes principals dels sindicats és justament la data de l'inici de curs. La consellera ha reiterat que el curs vinent no es començarà després del 12 de setembre, però tampoc és necessari que ho faci el 4. Ha opinat que les plantilles seran llavors estables pel procés d'estabilització, «i això ajudarà molt». A finals del 2024, ha dit, només quedarà un 8% d'interinitat.Simó ha explicat que ara mateix hi ha 100 substitucions sense cobrir, i són de llengua, matemàtiques i informàtica. S'estan negociant mesures excepcionals per ampliar les hores del professor de català i s'està flexibilitzant el perfil de professor amb periodistes i historiadores amb el nivell C2.Pel que fa a les 1.800 places sense assignar d'FP, ha assenyalat que 400 ja estan matriculats. La resta vol un centre i una especialitat, i això, ha dit, és «molt difícil». En tot cas, ha reconegut sorpresa pel fet que 3.000 persones es matriculessin en l'últim moment, sense haver-se presentat a la preinscripció.En preguntar-li per una possible prohibició dels mòbils, ha insistit el que porta dies dient. Al seu parer, prohibir «seria anul·lar la possibilitat de parlar amb les famílies i amagar un debat molt necessari». Ella ha demanat al Consell Escolar que impulsi aquest debat. De fet, ha indicat que en les escoles on està prohibit primer s'ha fet un debat previ. En tot cas, ha recomanat que l'edat recomanada per tenir mòbil és els 16 anys.Sobre la jornada intensiva, ha recordat que la decisió es va prendre en el seu dia per compensar les retallades econòmiques, però «estava vinculada als resultats». Simó ha apostat per fer primer una valoració pedagògica, però ha indicat que els horaris són també un «afer social».La consellera ha pronosticat que el clima a les escoles millorarà en termes de violència amb la introducció d'una infermera unes hores a la setmana, orientadors i també el coordinador de coeducació. Tot i així, ha demanat al Ministeri d'Educació que acompanyi aquesta figura inclosa en una llei orgànica amb els recursos econòmics necessaris.