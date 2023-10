Les víctimes mortals a la carretera baixen un 7,3% els primers nou mesos de l'any respecte al 2022

A Tarragona hi ha hagut dos morts menys, amb 31 víctimes en total

Actualitzada 01/10/2023 a les 17:25

Les víctimes mortals a les carreteres catalanes s'han reduït un 7,3% els primers nou mesos de l'any respecte al 2022, segons el Servei Català de Trànsit. Pel que fa al 2019, que és l'any de referència per al compliment dels objectius de reducció de la sinistralitat, la baixada ha estat encara més pronunciada, amb una reducció del 15,4%. Del gener al setembre hi ha hagut 115 morts en 103 accidents mortals. 10 persones han perdut la vida a la carretera aquest mes de setembre –els mateixos que el maig i el juny-, i ha estat un dels mesos de l'any amb menys morts per accident, només per darrere dels set que hi va haver el febrer. En total, han estat dos morts més que el setembre de l'any passat i un 28,6% menys que el mateix mes del 2019.



Perfil de les víctimes

Tipus de sinistres

Baixa la sinistralitat en tres de les quatre demarcacions

L'AP-7, amb 11 morts, ha reduït a la meitat les víctimes respecte a l'any passat. De totes maneres, és la carretera que acumula més sinistres mortals. Les següents vies amb més morts són l'A-2 i l'N-II, amb sis morts cadascuna; i l'N-340, amb cinc.De les 115 víctimes mortals registrades, 92 són homes, el que suposa el 80% dels morts. D'aquestes, 17 eren passatgers i 8 eren vianants. De les 23 dones mortes, 10 eren conductores, nou eren passatgeres i quatre eren vianants. Per edat, les franges que concentren més víctimes són dels 25-44m de 45-54 i de 55-64, amb 22 víctimes a cada tram.Aquest any han mort a les carreteres catalanes 37 motoristes, el que representa un de cada mort. L'any passat en van ser 36.En el 70% dels accidents hi ha hagut implicat més d'un vehicle (70 de 1103 accidents) i els xocs frontals (28) sumen el 27,1% dels accidents mortals. Pel que fa als dies de la setmana, 57 dels morts van ser en accidents de trànsit en dies feiner, i 58 en cap de setmana.Pel que fa al territori, la sinistralitat ha baixat en tres de les quatre demarcacions. En el cas de Barcelona fins al 30 de setembre hi ha hagut 46 víctimes mortals, quatre menys que el 2019. D'aquests, 17 són motoristes. Les comarques amb més víctimes han estat el Vallès Oriental (11), el Baix Llobregat (7) i el Bages (6). A més, s'ha registrat 9 vianants morts dels 12 que hi ha hagut al conjunt de les carreteres catalanes.A Girona també hi han baixat les víctimes, amb 21 morts, set menys que l'any passat. Al setembre n'han estat quatre i l'Alt Empordà és la comarca amb més morts, amb nou. En el cas de Tarragona, hi ha hagut dos morts menys, amb 31 víctimes en total, i només una persona ha perdut la vida aquest setembre. La comarca amb més morts ha estat l'Alt Camp, amb 8.Lleida, en canvi, ha estat l'única demarcació on la xifra de víctimes mortals ha augmentat amb quatre morts més que el 2022 i un total de 17 víctimes. De totes maneres, aquest setembre no s'ha registrat cap mort. L'Urgell, amb sis morts, és la comarca on hi ha hagut més sinistres mortals.