Els beneficis del gingebre, un antioxidant natural

Benefícia a l'aparell digestiu, el desenvolupament muscular i la pèrdua de pes, entre d'altres

Actualitzada 01/10/2023 a les 12:19

Múltiples propietats desconegudes

El gingebre és una planta de l'Índia de sabor acre i picant com el del pebre que, avui dia, es pot trobar a qualsevol supermercat i, gràcies a la seva composició, té un alt contingut en vitamines com la B6 i la C.Aquesta planta, que és un tubercle natural, també conté calci, fòsfor, magnesi i potassi que la fan molt beneficiosa per a l'aparell digestiu, el desenvolupament muscular i la pèrdua de pes, segons ha referit Ana María Moreno al seu blog Farmàcia Ribera i que recull en un article Men's Health.Aquest aliment té propietats antisèptiques, és a dir, destrueix els bacteris i beneficia la flora intestinal per la qual cosa pot ser útil per millorar la digestió i evita l'aparició de gasos a l'estómac. També es pot utilitzar per potenciar el desenvolupament muscular ja que el fòsfor i el calci que conté potencien les contraccions del múscul i prevenen espasmes i altres dolors musculars.Un altre dels beneficis més destacats d'aquest tubercle natural és la reducció de l'índex de massa corporal i els nivells d'insulina en sang perquè ajuda a incrementar les calories cremades, per la qual cosa és una planta que es pot utilitzar per perdre pes.El gingebre és una planta natural amb múltiples propietats i algunes passen desapercebudes, com la que és un antioxidant natural, en contenir alts nivells de polifenols que retarden l'oxidació de les cèl·lules.Aquesta planta també pot actuar com a remei natural per a les zones inflamades ja que conté gingerol i com a medicina per al refredat perquè genera calor al cos.L'esmentat gingerol també pot endarrerir l'envelliment de les cèl·lules per la qual cosa si s'apliqués sobre els porus de la pell, en forma de crema o gel, podria protegir-la i evitar l'aparició primerenca d'arrugues.Així mateix, aquesta substància és capaç d'estimular un enzim que es troba a la saliva i que descompon les substàncies que provoquen mala olor pel que és un bon recurs contra l'halitosi. Es pot aconseguir en ratllar una mica de gingebre i afegir-lo a l'aigua.