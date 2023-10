El 80% de ramaders no se sent valorat i més del 50% preveu plegar abans de 2030, segons un estudi

Els costos econòmics i la burocràcia, principals dificultats del sector

Actualitzada 30/09/2023 a les 20:55

Una enquesta de la Universitat de Lleida (UdL) revela que un 80% dels ramaders catalans no se sent valorat socialment i que més de la meitat preveu plegar de treballar abans de 2030. Són les principals conclusions del sondeig, fet públic aquest dissabte a la Fira de Sant Miquel de Lleida i que, segons un comunicat de Fira de Lleida, reflecteix la percepció d'un «futur molt complicat, sobretot per les dificultats econòmiques de tirar endavant les seves explotacions, però també perquè no se senten valorats socialment i pateixen».



L'estudi s'ha exposat en una jornada tècnica organitzada pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i la UdL i recull la disminució del nombre de granges lleteres de Catalunya, que han passat de 530 el 2017 a 350 el juliol d'aquest 2023. La principal dificultat dels ramaders del sector boví és el cost de producció superior al del preu de la llet i també les complicacions burocràtiques que han d'afrontar.La mitjana d'edat dels ramaders catalans és de 49 anys i almenys la meitat pensa que el 2030 ja no treballarà al sector. Una situació afegida al poc atractiu d'aquesta feina entre els joves, que no la veuen com a possibilitat de futur, segons Fira de Lleida.