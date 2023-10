El debat sobre la gratuïtat de l'equipatge de mà arriba a l'Eurocambra: «S'han de garantir els drets dels passatgers»

El debat sobre la gratuïtat de l'equipatge de mà als avions arriba aquesta setmana al Parlament Europeu. Després que el comitè de Peticions de l'Eurocambra acceptés per unanimitat revisar la legislació europea, el ple d'Estrasburg decidirà el pròxim dimecres 4 d'octubre si eleva aquesta qüestió a la Comissió Europea, responsable d'implementar la legislació vigent de serveis aeris. Malgrat que sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) defensen que viatjar amb maletes de mà a la cabina hauria d'estar inclòs en el preu del bitllet, diverses aerolínies les continuen incomplint, una situació que els eurodiputats lamenten. «S'han de garantir els drets dels ciutadans», subratllen.



En el proper ple, els diputats encarregats de l'expedient reclamaran essencialment tres coses, tal com apunta l'eurodiputada del PP i presidenta del comitè de Peticions, Dolors Montserrat. «Primer, que el preu del bitllet d'avió inclogui la maleta de mà; segon, estandarditzar les mesures de les maletes perquè les companyies no puguin fer cobraments abusius, i tercer, màxima transparència a l'hora que els consumidors compren un bitllet», assenyala.



Segons Cañas, portar la maleta de mà és un dret i està reconegut. És per això que l'eurodiputat reclama que s'estableixi un règim sancionador «dissuasiu» per no només preservar els drets dels ciutadans, sinó també per garantir la igualtat de condicions al sector de l'aviació. «Una gran majoria de companyies ja compleixen la llei, [...] però algunes no ho fan i això és competència deslleial», indica.



Sentències que s'incompleixen

La petició que es presentarà la setmana vinent al Parlament inclou una sentència dictada pel TJUE l'any 2014, referent al cas d'una passatgera de Galícia que va denuncia Vueling per obligar-la a pagar un sobrecost per carregar la seva maleta de mà a la cabina. En la resolució, el tribunal deixa clar que les companyies aèries «no només han de transportar el passatger, sinó també el seu equipatge facturat, sempre que aquest respongui a uns requisits relatius -en particular el pes- que es corresponguin al preu del seu bitllet d'avió, sense que se li pugui exigir un suplement de preu».



Tot i que es tracta d'una sentència d'última instància -i, per tant, no es pot recórrer-, diverses aerolínies continuen exigint suplements per facturar maletes de mà. Com és possible? L'expert en drets del passatger de l'Organització Europea dels Consumidors (BEUC), Steven Berger, té una resposta. «Estem parlant d'un cas als tribunals; per això cal una llei vinculant», explica, apuntant que posicionaments en ferm per part de la Comissió Europea reforçarien enormement el compliment de la norma.



En paral·lel, Berger apunta que «incomplir la llei» és, per algunes corporacions, «una filosofia d'empresa». En la mateixa línia s'expressa Cañas, qui critica la passivitat de la Comissió Europea. «Al final les empreses fan el que els hi permeten», resumeix.



Preguntats per si existeix algun patró en l'aplicació d'aquest tipus de polítiques, els experts assenyalen majoritàriament cap a les low-cost -mencionen casos com el de Vueling, Ryanair o Easy Jet-, tot i que també han detectat casos en altres companyies. Des del BEUC han recollit exemples com Air France, que en vols de connexió operats per la mateixa aerolínia poden arribar a aplicar diferents tarifes a l'equipatge. «En cas que s'apliqui regles diferents sobre l'equipatge en el mateix trajecte, recomanem que respecteu les condicions més restrictives», avisen a la seva pàgina web.



Un mal agreujat per la pandèmia

Des de l'associació de consumidors posen de manifest que els problemes amb les aerolínies són recurrents, tot i que amb la pandèmia s'han agreujat. «Durant la recuperació post Covid-19, les empreses volien rellançar la seva activitat, però tenien una gran manca de personal; hi havia moltes queixes per part dels consumidors sobre l'equipatge», observa Berger.



Això, juntament amb l'encariment del preu del combustible i les pèrdues milionàries registrades durant els mesos de restriccions a la mobilitat, van empènyer a diverses companyies a anunciar canvis en la seva política d'equipatge per recuperar ingressos.



Unanimitat per tenir més força

La voluntat del Parlament Europeu d'actuar contra aquest tipus de pràctiques és ferma. Bona prova d'això és el fet que la petició presentada al comitè va ser aprovada per unanimitat, amb 25 vots a favor, zero en contra i zero abstencions. El següent pas és portar-la al ple, on podran votar tots els 705 eurodiputats. Malgrat que el nombre d'opinions es multiplicarà, Montserrat confia que la unanimitat exhibida en la comissió es repetirà al ple. «Això ens dona molta força perquè la Comissió Europea actuï», valora.



Tot i que no s'atreveix a posar data, espera que l'executiu comunitari ataqui el problema «com més aviat millor» perquè es tracta d'un greuge a gran escala. Segons dades publicades per l'Eurostat, un total de 820 milions de passatgers van ser transportats per avió dins la UE, una xifra que cada cop s'apropa més als 1.000 milions registrats l'any 2019, just abans de l'esclat de la pandèmia.