Cada quant de temps s'haurien de canviar els llençols per no tenir problemes de salut

Depèn de factors com si la persona dorm nua o està malalta

Actualitzada 01/10/2023 a les 20:08

Cada quant cal rentar les llençols?

Net ha de ser el dormitori, el terra i els mobles; i neta ha de ser el llit. I els llençols? Cada quant de temps cal canviar-los per no tenir problemes de salut?Perquè quan es dorm se sua, es perden cèl·lules mortes de la pell, se saliva, etc. Es calcula que cada persona produeix al llit gairebé 100 litres de suor a l'any. A això cal afegir pols, pol·len, caspa, terra, borrissol i pèl de les mascotes. Tot això també pot acabar als llençols.Brou de cultiu per a organismes i al·lèrgiesEl resultat és una barreja d'elements que es pot convertir en un brou de cultiu ideal per al creixement d'àcars, peixets de plata, bacteris i fongs. «Si veiessis el que hi ha allà -però per descomptat que no ho veu- després d'un temps et diries a tu mateix, ¿dormiré aquí?», declara el microbiòleg de la Universitat de Nova York, Philip Tierno.Als coixins, fossin sintètiques o de plomes, s'han trobat entre 4 i 17 espècies diferents de fongs. Les conseqüències d'aquesta amanida són el risc d'infecció o de problemes al·lèrgics, que poden causar erupcions cutànies, irritacions de la pell, canyelles, rinitis crònica o asma.«Si els llençols no es rentaven amb regularitat i qui dorm en aquest llit té ferides o curtes, hi ha la probabilitat que s'infecti. El peu d'atleta i altres fongs sovint són transferits a través de les teles», assegura al portal ATTN l'experta en teles María Marlowe Leverette.Cal rentar els llençols amb freqüència. Molta? Depèn. Un estudi de la Universitat de Cambridge sobre escoles bressol assegura que rentar-les cada dia pot arribar a reduir la freqüència de gastroenteritis.Fer-ho amb regularitat serveix per prevenir malalties. En el cas de persones que pateixen al·lèrgies estacionals, es recomana rentar la roba de la llit un cop per setmana o fins i tot més. Si l'al·lèrgia és als àcars, cal rentar-la amb aigua calenta (a uns 60º).Amb totes aquestes dades, Tierno aconsella rentar els llençols un cop per setmana, encara que diu que pot valer fent-ho cada 10 dies. Però 7 o 10 dies serien pocs si la persona dormia nua, sua molt o està malalt. En aquest cas, l'expert considera que s'han de rentar dues o tres vegades per setmana.