Unió de Pagesos alerta de pèrdues de fruita dolça primerenca molt importants a diiferents zones per la sequera

El sector també ha viscut moments de saturació del mercat, a final de juny i principi de juliol

Actualitzada 30/09/2023 a les 17:39

Unió de Pagesos ha alertat avui que la pagesia de fruita dolça que cull de maig a la primera quinzena de juliol ha perdut entre el 70% i el 100% de la producció per la sequera, unes 10.000 hectàrees a la Plana de Lleida regades pels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues, que han estat més de 60 dies seguits sense poder regar i, posteriorment, només han pogut fer regs de suport. El sindicat ha fet balanç del sector en roda de premsa a la Fira de Sant Miquel, a Lleida.



El sindicat constata que els regants del canal Catalunya-Aragó també s'han vist afectats per greus restriccions en el reg, ja que amb dotacions de només 15 l/s/ha, a la zona del Baix Segre, els municipis de Massalcoreig, Seròs i Aitona han patit unes pèrdues de producció i de calibre comercial dels fruits que suposen pèrdues econòmiques d'un 70% respecte a una campanya normal. Pel que fa a les produccions de fruita dolça que es recol·lecten més tard, estima que tindran unes pèrdues d'entre el 30% i el 40%.Unió de Pagesos considera igualment greu la situació que han viscut altres zones de Catalunya, com el Camp de Tarragona, on la sequera hidrològica ha afectat greument la producció de fruita dolça, especialment de cirera, a la zona regable de Guiamets, Margalef i Riudecanyes, i on la manca d'aigua, a banda d'haver provocat pèrdues superiors al 60% de producció, ja ha deixat arbres morts. A la zona de l'Alt Penedès, les varietats recol·lectades abans del juliol també han tingut unes pèrdues del 80% al 100% per sequera, i en les parcel·les de fruita dolça en secà del Baix Llobregat han arribat al 90% de la producció.El sector també ha viscut moments de saturació del mercat, a final de juny i principi de juliol. Ho atribueix a les males decisions de les empreses, que saturaven l'oferta de la pagesia d'aquí amb producte de fora. Unió de Pagesos recorda que el preu hauria de compensar els costos i deixar un marge per a la pagesia, i que el sector econòmic organitzat també hauria d'assumir-ho i gestionar-ho, i el món cooperatiu i les organitzacions de productors no haurien de permetre que determinades decisions recaiguin sempre en contra de les liquidacions del soci.Pel que fa als ajuts a la sequera per al 2023, de 10.000 hectàrees afectades només a la Plana de Lleida, els ajuts només han estat sol·licitats per a 178 hectàrees, insuficients per al sector, com ja va alertar el sindicat.A causa de les restriccions en el reg, el sindicat va traslladar al Departament que, atès que no hi hauria ajut directe per sequera, s'aprofités la via que ja havia obert el Ministeri basat en l'increment de costos per la guerra a Ucraïna i per la qual la Unió Europea havia autoritzat la mobilització de 81 MEUR a Espanya per als conreus llenyosos, dels quals 11 van anar a la fruita dolça i als cítrics a Catalunya. El sindicat va demanar al Departament que complementés aquest ajut amb 550 €/ha més, el màxim permès pel Ministeri a les comunitats que el volguessin complementar, i que s'havia de comunicar abans del 20 de setembre. El Departament va respondre el 15 de setembre que pagaria 275 €/ha d'ajut, igualant així l'aportació del Ministeri.El sindicat entén que ara cal vetllar per la pagesia que hagi pogut perdre els arbres. No és el cas de la fruita a Lleida, però sí a la zona de Guiamets i Riudecanyes, al Camp de Tarragona. També considera urgent la millora del Canal d'Urgell, tant en gestió com en modernització dels regadius, però de manera consensuada i amb el màxim suport públic permès.Unió de Pagesos també recorda que el sector fructícola català ha patit reiterades crisis de preus que el veto rus del 2014 va agreujar durant diverses campanyes, a més de les gelades el 2022, que van deixar pràcticament sense fruita dolça àmplies zones de la Plana de Lleida. El sindicat denuncia que aquesta pagesia també pateix una comercialització en origen amb dificultats a l'hora de prendre acords col·lectius, a més d'un preu que no remunera prou l'increment de costos pels pocs quilos de fruita produïts enguany. «Caldria una resposta de país, no només del Departament, per compensar adequadament la pagesia que ha patit restriccions en el reg, ja que és l'únic sector econòmic en què les restriccions han suposat greus pèrdues econòmiques que no han d'assumir els productors», sosté.