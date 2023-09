Presó per a 21 dels 24 detinguts per la Guàrdia Civil a Tarragona i Barcelona per cultiu i tràfic de droga

S'han fet 16 entrades, desmantellat 8 plantacions indoor i comissat dues armes i un silenciador

Actualitzada 30/09/2023 a les 11:54

21 de les 24 persones detingudes aquesta setmana per la Guàrdia Civil per cultiu i tràfic de marihuana a nivell internacional a Barcelona i Tarragona han ingressat a la presó, segons han explicat fonts del cos de seguretat. El grup estava establert en localitats d'aquestes dues demarcacions. A Cambrils, per exemple, la policia va intervenir dues armes i també un silenciador de pistola. A banda, es van desmantellar 8 plantacions d'interior molt sofisticades amb 6.686 plantes i es van comissar 33.460 euros en metàl·lic. La companyia elèctrica Endesa calcula que hi ha hagut un frau elèctric equivalent al consum de 1.052 habitatges.



En el marc de l'operatiu la Guàrdia Civil va fer setze entrades i escorcolls a Cambrils, Mont-roig del Camp, la Bisbal del Penedès, Castellvell, Salou, Perafort, Tarragona, Bràfim, Prats del Rei, el Masnou, Sant Pere de Ribes, Palau-solità i Plegamans, Sabadell i Abrera.Un total de 220 agents de la Guàrdia Civil de diferents especialitats, incloent mitjans aeris, van prendre part del dispositiu.Es tracta d'una actuació coordinada per les unitats de Recerca Fiscal i Delinqüència Organitzada de l'institut armat a Tarragona. La causa la instrueix el jutjat número 2 de Reus.