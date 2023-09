Polèmica per comentaris racistes després de la classificació d'Espanya a l'Europeu de Críquet

La majoria dels jugadors del combinat nacional són procedència pakistanesa, britànica o sud-africana

Actualitzada 29/09/2023 a les 17:39

¡¡¡̃ !!!



ESPAÑA vence de forma contundente a FRANCIA en FINAL Grupo A por 7 wickets



Cártama Oval, Málaga, 16-20 OCT • BRONCE en 2022



BABAR es la nueva referencia ofensiva junto a DOYLE-CALLE ©️ pic.twitter.com/Sh32cYbHDp — Jaime Gómez (@Rincon_Deporte) September 27, 2023

Son españoles. — Jaime Gómez (@Rincon_Deporte) September 28, 2023

La españolidad no se mide, pero en este caso la representatividad de estos jugadores es encomiable. — Jaime Gómez (@Rincon_Deporte) September 27, 2023

La selecció espanyola va aconseguir classificar-se per a l'Europeu de Críquet després de vèncer França a la final del Grup A per set wickets, la manera com es puntua en aquest popular esport.El combinat nacional va acabar aquesta fase invicta, amb quatre victòries seguides, i es situa com una de les favorites per a la fase final que tindrà lloc Màlaga del 16 al 20 d'octubre. Tot això malgrat que és una disciplina que no està catalogada com a esport pel Comitè Superior d'Esports (CSD).A l'Europeu que se celebrarà a Màlaga hi participaran 21 seleccions i 450 jugadors. Tot i que és un esport que passa desapercebut a Espanya, la competició continental té una audiència de 40 milions de persones diàries.I és que el Críquet és un dels esports més populars del món tot i ser un desconegut al nostre país. La seva popularitat a països com l'Índia i el Pakistan, dos dels països més poblats del món, el converteixen en el segon esport més seguit del món, només per darrere del futbol.L'especialista en olimpisme Jaime Gómez va voler posar en valor la gesta de l'equip espanyol penjant el vídeo a les xarxes del moment de l'himne espanyol just abans de l'inici del partit contra França. La resposta de les xarxes, però, no va ser tal com s'esperava el periodista.La seva publicació es va omplir de comentaris racistes. Doncs la selecció espanyola està conformada, majoritàriament, per jugadors d'origen pakistanès, britànic i Sud-africà, i alguns usuaris van dubtar de «l'espanyolista» dels representants espanyols, no sense que Jaime Gómez sortís al pas per defensar-los.