Govern i sindicats acorden renovar el plus de productivitat per als treballadors públics

L'acord ha de passar pel Consell Executiu

Actualitzada 30/09/2023 a les 18:53

El Govern i els sindicats han acordat renovar el plus de productivitat per als treballadors públics, segons ha avançat El Periódico i ha pogut confirmar l'ACN. Es tracta d'un pagament que pot arribar fins als 600 euros que es cobrarà a la nòmina de desembre i que està vinculat a una avaluació interna. L'acord ha de passar primer pel Consell Executiu properament. El pacte amb els sindicats es va subscriure aquest divendres en una reunió de la Mesa de l'Empleat Públic, on també s'ha abordat l'increment retributiu del 0,5% previst si els preus pujaven més del previst, com així ha estat. La paga, amb efectes retroactius des del gener, s'abonarà al novembre tot i que els sindicats demanaven que fos a l'octubre.