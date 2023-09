Entitats ecologistes d'arreu de Catalunya critiquen la gestió de l'aigua en la segona cimera social de la sequera

La campanya «D'on no n'hi ha no en raja» inclourà mobilitzacions lligades a projectes com el Hard Rock o la Copa Amèrica

Actualitzada 30/09/2023 a les 13:17

Més d'una vintena d'entitats ecologistes d'arreu de Catalunya debaten aquest dissabte en la segona cimera social de la sequera celebrada a Amposta, on han criticat la gestió de l'aigua de les administracions. Consideren que existeix una «manca de voluntat» per part del Govern per reduir els consums hídrics de la ramaderia intensiva i el sector turístic i exigeixen mesures «urgents i immediates» per protegir els cabals ecològics dels rius del país. En el marc de la campanya D'on no n'hi ha no en raja s'han anunciat accions reivindicatives fins al juliol de l'any vinent, quan s'espera que es constitueixi el Pacte Nacional de l'Aigua. Entre altres propostes, convocaran mobilitzacions lligades a projectes com el Hard Rock o la Copa Amèrica.