El valor màxim del dia han estat els 36,2 graus al Pantà de Riba-roja (Ribera d'Ebre)

Actualitzada 30/09/2023 a les 19:26

L'inusual episodi de calor que es registra aquesta setmana a Catalunya deixa aquest dissabte, darrer dia del mes de setembre, temperatures altes a tot el territori, segons el servei meteorològic Meteocat.Pel que fa a la temperatura màxima, segons el mateix servei s'han produit molts valors per sobre dels 32 ºC , superant els 34 ºC a punts de Ponent o de la Vall de l'Ebre i arribant als 36,2 ºC al Pantà de Riba-roja (Ribera d'Ebre) com a valor màxim del dia.Meteocat destaca, a més, que s'observa inversió tèrmica a prop de la superfície, on la temperatura és més baixa que a les capes d'aire superiors, «contràriament al que es produeix habitualment».El servei meteorològic preveu que demà diumenge, la temperatura sigui igual o lleugerament més alta que avui, a l'espera de dilluns, jornada en què la màxima podria començar a baixar.