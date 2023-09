Així és com les aerolínies fixen el preu d'un bitllet d'avió

Les companyies aèries canvien la tarifa dels seus vols depenent del dia que viatgem

Actualitzada 30/09/2023 a les 17:54

Quin és el dia més barat per volar?

Trucs per aconseguir ofertes amb bitllets d'avió

Hi ha petits trucs que ajuden a trobar vols més econòmics, com per exemple, saber quin dia de la setmana és més barat volar. És per això que la plataforma de cerca de vols i hotels, Skyscanner, ha elaborat un informe sobre com fixen els preus les aerolínies.«La distància i la demanda són factors fonamentals que utilitzen les aerolínies per fixar els preus dels bitllets d'avió», expliquen des de Skyscanner. Per tant, les companyies aèries baixaran les tarifes si la demanda a una destinació és baixa, fent que així es comprin més. De manera contrària, si la demanda és alta, l'aerolínia apujarà els preus per guanyar més benefici.Per organitzar aquestes pujades de preu, «les aerolínies estableixen un cronograma per als seus vols, posant els seients en segments de preus, i quan un d'aquests segments s'omple, obren el següent, que mostrarà seients més cars», detallen.Per tant, en haver dies de la setmana més demandats que altres per volar, la diferència de preus es fa força evident. En aquest sentit, des de Skyscanner recomanen volar els divendres «perquè és el dia més barat per fer-ho i pots estalviar fins a un 25%».Però això no és tot, la plataforma de cerca de vols i hotels recull altres trucs per aconseguir els bitllets a millor preu. Per exemple, reservar almenys quatre setmanes abans de la data de sortida per així estalviar fins a un 51%.Igualment, és una bona idea activar una alerta de preus per així saber com més aviat millor les baixades de preus i no quedar-nos sense seient. Així mateix, recomanen fer combinacions d'aerolínies i aeroports, tant de sortida com de destinació.