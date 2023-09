Una investigació demostra que les borses biodegradables són més tòxiques que les de plàstic

Els fabricants afegeixen additius químics a aquestes borses, segons l'estudi

Actualitzada 29/09/2023 a les 17:41

Les borses biodegradables són millors per al medi ambient que les borses de plàstic convencional. És el que sempre s'ha pensat fins que ara una investigació espanyola del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha determinat que són més tòxiques.L'estudi, que ha estat publicat a la revista Journal of Hazardous Materials, ha analitzat tres tipus de bosses: compostables fetes de midó vegetal, de plàstic convencional i de plàstic reciclat. Els investigadors les van exposar a la llum solar i després a les cèl·lules dels peixos. A més, les van convertir en abonament i van analitzar-ne la toxicitat.Les borses biodegradables són millors per al medi ambient que les borses de plàstic convencional. És el que sempre s'ha pensat fins que ara una investigació espanyola del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha determinat que són més tòxiques.L'estudi, que ha estat publicat a la revista Journal of Hazardous Materials, ha analitzat tres tipus de bosses: compostables fetes de midó vegetal, de plàstic convencional i de plàstic reciclat. Els investigadors les van exposar a la llum solar i després a les cèl·lules dels peixos. A més, les van convertir en abonament i van analitzar-ne la toxicitat.Tot i que es tracta d'un estudi encara preliminar, els responsables consideren que és «representatiu» dels processos de degradació d'aquests productes, segons ha informat el centre en un comunicat. «Ens va sorprendre que les cèl·lules exposades a bosses de plàstic convencionals no mostressin rastres de toxicitat, però, sí que ho vam detectar als biodegradables, les quals disminuïen la viabilitat de les cèl·lules», ha explicat Cinta Porte, autora principal de l'estudi.La hipòtesi d'aquests investigadors és que els fabricants «afegeixen additius químics» per elaborar les bosses biodegradables, substàncies que podrien ser «especialment tòxics», però aquests compostos afegits no han pogut ser identificats per l'estudi, ja que molts additius estan protegits per patents.«Cal investigar exhaustivament la migració i l'ecotoxicitat d'aquests nous materials i establir un bon marc normatiu, basat en l'evidència científica, que n'asseguri la innocuïtat abans que arribin al mercat», ha comentat Amparo López Rubio, també investigadora del CSIC.Necessitem una interacció oberta i transparent amb les empreses que permeti avançar en el desenvolupament de materials que, a més de ser més sostenibles, siguin segurs», ha afegit.