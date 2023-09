Un supermercat es veu obligat a encadenar les garrafes d'oli després d'una vintena de robatoris en tres mesos

La incessant crescuda dels preus està afectant greument consumidors, a productors, però també a supermercats

Actualitzada 29/09/2023 a les 17:57

Un home en un supermercat granadí, després d'aixecar sospites en una de les empleades, roba una garrafa d'oli d'oliva verge extra, valorada actualment en uns 50 euros, per a després arrencar a córrer amb ella a la mà, fugint per tot el centre comercial. Només en aquest supermercat s'han registrat una vintena de furts d'oli en els últims tres mesos. Per això, els supermercats estan veient-se obligats a protegir tots els productes derivats de l'oli i, per tant, cobejats pels lladres, en caixes de metacrilat, amb collets per a les ampolles o amb etiquetes amb alarma.L'ara conegut com a 'or líquid' ha superat ja a l'alcohol com el producte més robat i és que, des que va començar la seva carrera inflacionista, els furts no han fet més que augmentar. L'alimentació representa el 40% dels furts en supermercats, encapçalada per l'oli. Fins i tot alguns, com detalla l'encarregat del supermercat granadí «roben ampolles i garrafes d'oli per a després revendre-les al carrer a preus més baixos».L'oli d'oliva va elevar el seu preu un 62,3% a l'agost respecte a l'any anterior, el verge extra es va encarir un 60,1% i el verge, un 61,8%, mentre que l'oli de gira-sol va reduir el seu preu un 39,9%. La incessant crescuda dels preus està afectant greument consumidors, a productors, però també a supermercats.Segons les últimes dades de l'estadística de l'IPC publicats per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el cost de l'oli d'oliva es va disparar l'agost passat un 52,5% respecte al mateix mes de 2022, la seva major pujada interanual en 21 anys. La mateixa font assenyala que des de març de 2021 fins a agost d'enguany el seu preu s'ha encarit més del doble (114,8%).L'any passat aquests robatoris van suposar per als comerços 800 milions d'euros de pèrdues. Enguany, els petits furts per impuls, se sumen als furts dels professionals. Una dependenta del supermercat al·lega que «han de caminar-se amb mil ulls, perquè en considerar-se un producte de luxe, la gent intenta robar-lo molt més».