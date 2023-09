Un policia infringeix tres vegades les mesures de protecció cap a la seva exparella

Els agents van comunicar a la víctima que l'agressor s'havia tret la polsera de geolocalització

Una víctima de violència de gènere de Granada classificada en el nivell de major risc, ha sol·licitat majors mesures de protecció després que la seva exparella, un sotsinspector de la Policia Local, hagi incomplert en tres ocasions les mesures d'allunyament dictades per un jutjat.El jutjat de violència sobre la dona de Granada ha acordat obrir diligències penals contra aquest agent de la Policia Local denunciat per la seva exparella, amb la qual està en tràmits de divorci, després d'infringir per tercera vegada les mesures de protecció dictades per un jutjat. Aquest mateix jutjat va ser el que va acordar ampliar a 500 metres la distància d'allunyament acordada al juliol i controlar aquesta mesura amb una polsera amb GPS.Ho ha fet després del judici ràpid celebrat aquest divendres per a analitzar la tercera de les denúncies formalitzada per la víctima i en el qual el denunciat s'ha declarat innocent. La víctima va interposar una denúncia contra la seva exparella per maltractes al juliol d'enguany, el que va motivar les mesures de protecció que el processament es va saltar aquest mateix mes i també a l'agost.La denunciant ha demanat ampliar-les també per a les seves dues filles, una d'elles menor d'edat, després que el centre encarregat de controlar la posició de la seva exparella amb la polsera li comuniqués el 23 de setembre que l'agressor s'havia tret la polsera de geolocalització. Malgrat que l'informe de valoració del risc és 1, el nivell més alt de l'escala, el jutjat especialitzat no ha acordat aquest divendres noves mesures de protecció, que podran veure's en el judici penal contra el processament.D'altra banda, segons han informat fonts de l'Ajuntament de Granada, la Policia Local ha seguit el protocol establert en cas de denúncies que inclou, entre les mesures cautelars, obrir un expedient informatiu a l'agent i retirar-li els privilegis, entre els quals s'inclou disposar de la seva arma.