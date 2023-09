Troben el cadàver d'un home de 59 anys dins d'un cotxe incendiat

L'alcaldessa ha indicat que el veí de la localitat podria haver quedat atrapat per l'explosió

Actualitzada 29/09/2023 a les 17:45

El cos sense vida d'un home de 59 anys d'edat ha estat trobat en el matí d'aquest divendres a l'interior d'un vehicle incendiat a Albox, segons ha informat el servei unificat d'emergències 112 Andalusia. Va ser un ciutadà qui va alertar sobre les 9,45 hores per a demanar ajuda perquè hi havia un cotxe cremant al carrer Oro Vista, prop del camp; de manera que amb aquesta informació la sala coordinadora va activar als Bombers de Llevant, a la Policia Local, a la Guàrdia Civil i al Centre d'Emergències Sanitàries (CES) del 061.Els bombers del Llevant han confirmat al 112 que a l'interior del vehicle incendiat ha estat trobat el cadàver calcinat de l'home, per la qual cosa han acabat de sufocar les flames del vehicle i l'entorn per deixar la recerca en mans de Guàrdia Civil i Policia Judicial. La Guàrdia Civil manté obertes totes les línies de recerca, encara que en un primer moment es descarta que els fets es vinculin amb un episodi violent.En aquest sentit, l'alcaldessa de Albox, María de la Mar Alfonso, ha indicat que conforme a les perquisicions preliminars l'home, veí de la localitat, podria haver patit l'explosió i el posterior incendi del seu vehicle després de quedar atrapat en un regruix quan es dirigia a la seva finca a primera hora del matí.