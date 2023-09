Vigo: Detingut un pare després de colpejar a la seva filla en la cara amb una gerra de vidre

La filla, de 21 anys, va declarar que el seu pare la va agarrar del coll per posar la rentadora massa «aviat»

Actualitzada 28/09/2023 a les 18:29

Un home de 39 anys va ser detingut aquest dimecres a Vigo després d'agredir a la seva filla en la cara amb una gerra de vidre. Segons ha informat la Policia Local, els fets van ocórrer al carrer Lepando, on una jove, de 21 anys, va manifestar haver estat agredida pel seu progenitor.En concret, segons el seu relat, ella s'havia aixecat d'hora i havia posat en funcionament una rentadora, motiu pel qual el seu pare va començar a increpar-la, mostrant una actitud «molt agressiva». L'home va arribar a agarrar-la pel coll i a colpejar-la en la cara amb una gerra.Aquesta agressió li va provocar lesions a l'orella, presentant a més erosions als genolls. La víctima, també va manifestar que no era la primera vegada que el seu pare l'agredia, però que mai li havia denunciat. Els agents van interrogar a l'acusat, qui va indicar que li havia dit a la seva filla que no fes soroll tan aviat i que ella va fer cas omís, per la qual cosa s'havia posat «molt nerviós», reconeixent els fets violents. Per això, es va procedir a la seva detenció com a presumpte autor d'un delicte de violència en l'àmbit familiar.