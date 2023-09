Un estudi de l'OCU diu que es pot arribar a estalviar fins a 1.498 euros anuals en el cistell de la compra a Catalunya

A Tarragona, l'associació de consumidors estima que l'estalvi pot ser de 764 euros

Actualitzada 28/09/2023 a les 14:13

Un estudi de l'OCU assegura que a Catalunya es pot estalviar fins a 1.498 euros anuals en el cistell de la compra. És el cas de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, on l'estalvi és més elevat, tot i que en general varia molt en funció de la localitat, com per exemple els 764 euros de Tarragona, els 890 de l'Hospitalet, 926 a Lleida i 950 euros a Girona. Segons l'estudi, si es fa la mitjana anual a tot l'Estat després d'analitzar 1.108 establiments de 65 ciutats l'estalvi mitjà se situaria en els 1.056 euros, amb grans oscil·lacions, entre els 430 euros de Conca, per la poca oferta disponible de supermercats, fins als 3.928 euros de Madrid. L'OCU recorda que els preus han pujat de mitjana un 14,1% en un any i un 30,8% en dos anys.



Les ciutats catalanes, entre les més cares

Segons l'OCU, els 1.056 euros d'estalvi que es poden estalviar és una xifra un 6,2% superior a l'estudi de l'any passat per la major despesa que fan les famílies al supermercat.Per elaborar l'estudi, l'associació de consumidors ha analitzat 155.489 preus d'un cistell de la compra formada per 236 productes de 16 categories diferents que inclouen alimentació fresca, com fruites, verdures, carn i peix; alimentació envasada, productes d'higiene i drogueria tant de marques líders de fabricant com de marques blanques.Per cadenes, les que han pujat més els preus són E. Leclerc (16,8%), seguit de Supeco (15,85), Carrefour Express (15,3%) i BM Urban (15,1%) són les cadenes que més pugen. Per contra, Eroski City (8,8%), Eroski (8,1%) i la cadena Masymas (8%) són les que ho fan menys.L'OCU també conclou que les grans ciutats catalanes estan entre les més cares de l'Estat. Així, si es pren de referència un índex 100, a Badalona, Santa Coloma i Tarragona és de 105; a l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Barcelona, 106. A més, segons l'associació a les ciutats catalanes i a les canàries és on hi ha el peix més car.Amb tot, l'OCU ha demanat que davant l'important augment de preu del cistell de la compra el govern espanyol ampliï la reducció de l'IVA a la carn i el peix i que augmenti el nombre de beneficiaris dels xecs d'aliments, així com la seva quantitat. Paral·lelament reclama a al CNMC i al Ministeri d'Agricultura que intensifiqui els controls de la cadena alimentària per comprovar que «funciona correctament i no es duen a terme pràctiques que perjudiquen els consumidors».