PortAventura Convention Centre, reconegut com un dels millors centres de convencions d'Europa

El Centre de Convencions de PortAventura ha estat premiat, per segon any consecutiu, als M&IT Awards de Londres

Actualitzada 28/09/2023 a les 12:44

PortAventura Convention Centre ha estat reconegut per segon any consecutiu com un dels tres 'Millors Centres de Convencions europeus' fora del Regne Unit, a la darrera edició dels M&IT Awards de Londres, uns premis internacionals que des de fa 35 anys reuneixen anualment professionals de la indústria dels esdeveniments corporatius i són considerats els «Òscar del sector». A més, PortAventura Convention Centre ha estat també guardonat amb la categoria Or com a 'Millor Espai' a la 18a edició dels Premis eventoplus, la trobada de referència del sector a Espanya i Portugal.Aquests premis reconeixen la gestió, l'excel·lència dels serveis oferts per PortAventura Business & Events, les seves infraestructures, úniques al sector, i el seu entorn mediterrani privilegiat.Malin Nilsson, directora de PortAventura Business & Events, ha celebrat aquest èxit apuntant que «aquests reconeixements són una mostra de la confiança i la satisfacció dels nostres clients, que escullen PortAventura Business & Events, entre moltes altres opcions, per celebrar els seus esdeveniments corporatius més assenyalats, en què l'excel·lència és una condició indispensable. A PortAventura Business & Events treballem cada dia per garantir la màxima qualitat i oferir els serveis més capdavanters en termes de versatilitat, innovació i sostenibilitat. Aquest èxit no seria possible sense l'equip de professionals tan dedicat que formen PortAventura Business & Events que, per a nosaltres, sens dubte, són l'actiu més important dins la companyia. Per acabar, m'agradaria agrair l'oportunitat de formar part d'aquestes trobades ineludibles per al sector, on ens trobem amb el potencial i el gran coneixement dels nostres companys».El primer semestre de l'any, PortAventura Business & Events va acollir prop de 250 esdeveniments per part de companyies tant nacionals com internacionals, de molt diverses tipologies (corporatius, solidaris, esportius, esdeveniments de teambuilding, eSports, congressos…) i de diferents sectors, que van des del farmacèutic fins a la consultoria, transport, banca i consum, entre d'altres.Per aconseguir adaptar-se a les necessitats específiques de cada client, PortAventura Convention Centre disposa de 24 sales multifuncionals amb capacitat per allotjar simultàniament 6.000 persones en una superfície de més de 20.000 m2. Però, a més, compta amb sis hotels dins del resort, i dos hotels afiliats fora del complex, que faciliten l'estada i la comoditat dels assistents; i permet l'accés dels participants a PortAventura Park i Ferrari Land, que aporten la part lúdica i ofereixen àrees en exclusiva per a sopars de gala, còctels a l'aire lliure, activitats de team building, espectacles…PortAventura Convention Centre destaca també pel seu enfocament sostenible, un aspecte cada cop més demandat per les empreses per complir els seus objectius de sostenibilitat i minimitzar-ne l'impacte en l'entorn i la societat. PortAventura Business & Events ofereix als seus clients diverses pràctiques en línia amb aquest propòsit, des de la reutilització i optimització de materials, fins a la compensació de la petjada de carboni, la gestió sostenible de residus o la selecció de productes locals.En aquest sentit, com a part de PortAventura World, l'abril del 2023, PortAventura Business & Events va aconseguir unir-se al moviment B Corp, una fita que reconeix la tasca del centre de convencions en termes de sostenibilitat, responsabilitat social i bon govern.