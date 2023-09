Mor Michael Gambon, l'actor que va interpretar Dumbledore a Harry Potter

L'actor irlandès, que ha mort als 82 anys, havia guanyat quatre premis BAFTA

Actualitzada 28/09/2023 a les 14:47

L'actor escocès Michael Gambon, conegut pel seu paper d'Albus Dumbledore en la saga Harry Potter, ha mort avui als 82 anys, segons han anunciat la seva esposa i el seu fill. La defunció de Gambon s'ha degut a una pneumònia. Nascut a Dublín l'any 1940, Gambon es va fer un nom com a deixeble de Laurence Olivier en el Royal National Theatre, convertint-se en un dels intèrprets de teatre clàssic més importants del Regne Unit. El seu debut cinematogràfic va tenir lloc en la versió d'Otelo protagonitzada pel seu mentor l'any 1965.Tot i el gran prestigi de l'actor, la major part de la seva activitat davant de la càmera durant els 60 i els 70 va tenir lloc en sèries de televisió i teatre filmat, rebutjant fins i tot una oferta per a interpretar a James Bond desprésque George Lazenby abandonés la franquícia. El seu paper en la sèrie El detective cantante, amarga paròdia del noir signada pel guionista Dennis Potter, ha quedat com un dels millors treballs de la seva carrera.A partir de llavors, Gambon va sumar molts més títols en pantalla gran, alguns aclamats com a clàssics del cinema d'autor (, Peter Greenaway, 1988) i altres amb molta menys fortuna, com Mary Reilly (la versió de la història del doctor Jeckyll rodada per Stephen Frears amb Julia Roberts i John Malkovich).Després de la memorable Gosford Park (Robert Altman, 2001), Gambon va acceptar incorporar-se a la saga de Harry Potter com a substitut de Richard Harris, qui havia mort l'any 2002. D'aquesta manera, l'actor va interpretar al director del col·legi Hogwarts en sis films, començant amb(2004) i concloent amb l'últim títol del serial,(2011).Alguns dels seus treballs posteriors van ser la sèrie La corona vacía, basada en obres de Shakespeare, i Kingsman: El círculo de oro (2017). Així mateix, cal recordar els seus treballs com a actor de veu tant en pel·lícules (els dos lliuraments de Paddington, per exemple) com en nombrosos videojocs. Guanyador de quatre premis BAFTA, Gambon es va casar als 22 anys amb la matemàtica Anne Miller. Deixa tres fills.