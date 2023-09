Llibertat amb càrrecs per als vuit menors detinguts per agredir sexualment a una nena discapacitada de 13 anys

Sis d'ells hauran de complir una ordre d'allunyament de 300 metres durant sis mesos

Actualitzada 28/09/2023 a les 16:14

Després de conèixer-se aquest dimecres que vuit menors d'entre 15 i 17 anys havien estat detinguts per participar en una agressió sexual durant sis dies a una nena de 13 anys amb una discapacitat a Alacant, la justícia ha decidit deixar-los en llibertat amb càrrecs la mateixa nit de la detenció.Els fets, segons el diari Información de Alicante, han ocorregut en una localitat de l'interior de la província (a la comarca del Baix Vinalopó) i el jutjat de Menors ha acordat deixar als presumptes agressors en llibertat provisional amb ordre d'allunyament de 300 metres per a sis d'ells cap a la víctima per un període de sis mesos.A més de la menor de 13 anys que ha patit l'agressió sexual, la Guàrdia Civil ha identificat a altres dues joves a les quals també haurien pogut intentar agredir sexualment en un temps recent en la mateixa localitat, encara que no hi ha hagut denúncia.Diverses desenes de familiars i amics dels vuit detinguts van estar durant la jornada del dimecres al costat dels jutjats alacantins del barri de Benalúa a l'espera de conèixer la situació en la qual quedaven els menors, i en la zona s'ha desplegat un visible dispositiu de seguretat de la Policia Nacional per a evitar incidents.Pel que sembla, l'agressió va consistir en nombroses fel·lacions comeses durant sis dies de l'abril passat i s'ha conegut arran de que la víctima l'ha revelat recentment a una orientadora de l'institut on cursa els estudis després que diversos familiars dels agressors li diguessin «puta», situació que fins i tot li ha portat a demanar el canvi de classe.