La fiscalia demana al Suprem que obri judici contra Clara Ponsatí per desobediència greu

El ministeri públic fa el pas després que Llarena conclogués el sumari a finals de juliol

Actualitzada 28/09/2023 a les 14:40

La fiscalia ha demanat aquest dijous a la sala penal del Tribunal Suprem que obri judici oral contra l'exconsellera i eurodiputada de Junts Clara Ponsatí després que el magistrat instructor de la causa de l'1-O, Pablo Llarena, conclogués el sumari a finals de juliol.Fonts del ministeri públic expliquen que la fiscalia de l'alt tribunal ja ha enviat l'escrit que demana a Llarena que dicti una interlocutòria d'obertura de judici oral pel delicte de desobediència greu inclòs en l'article 410.1 del Codi Penal. Llarena va concloure el sumari sis anys després d'iniciar-lo i després que Ponsatí fos detinguda i forçada a comparèixer davant del jutge de guàrdia.Ponsatí tenia una ordre nacional de detenció per no haver-se presentat el 24 d'abril voluntàriament a declarar davant del Tribunal Suprem per un presumpte delicte de desobediència. El magistrat Pablo Llarena va decidir no enviar-la a Madrid i que fos el jutge de guàrdia el que li prengués declaració.