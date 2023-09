La Fiscalía admet un error de la Justícia en el cas de l'ancià condemnat per matar a un lladre a Mallorca

El fiscal ha demanat la nul·litat del judici i ha demanat perdó després d'una errada que ha qualificat de «tipus procedimental»

Actualitzada 28/09/2023 a les 16:47

El fiscal en cap de les illes Balears, Julio Cano, va assenyalar ahir dimecres que al veredicte de culpabilitat de Pau Rigo, l'ancià que va matar d'un tret al lladre que va entrar a casa seva, hi ha hagut «un evident error de l'Administració de Justícia per el que cal demanar perdó humilment als afectats».Va ser divendres passat quan el jurat popular va declarar culpable d'homicidi Rigo, de 83 anys, amb cinc vots a favor de la condemna, davant dels quatre que sostenien l'absolució, informa el Diario de Mallorca.Després d'una nova anàlisi del resultat, el fiscal ha reconegut que hi va haver un error al recompte, ja que eren set els vots favorables necessaris perquè declarar la culpabilitat de l'ancià.És per això que Cano ha lamentat que ningú no s'adonés de l'equivocació, que ha qualificat de «tipus procedimental». «Tots cometem errors, però l'important és que ha estat detectat i que es corregirà», ha afirmat i ha sol·licitat així la nul·litat del judici i la repetició consegüent.El fiscal també ha assenyalat que desconeix què farà la magistrada davant aquesta petició de nul·litat, a la qual s'han sumat tant Pau Rigo com la resta de condemnats. Així mateix, Cano ha volgut destacar la «gran professionalitat i trajectòria» de la jutgessa, descarregant-la de responsabilitat pels fets.En última instància, Cano no s'ha volgut pronunciar sobre un hipotètic suport a la petició d'indult a favor de Rigo en el cas que, si se celebra un nou judici, «també es dicti un veredicte igual al que va arribar aquest primer jurat» , explica el mitjà local citat.Si s'arribés a celebrar una nova vista, es convocaria un nou jurat popular i es nomenaria un nou magistrat. Això, no obstant, no impediria que la fiscalia continués acusant la persona gran d'un delicte d'homicidi, encara que sí que es tindria en compte l'eximent incompleta de legítima defensa.