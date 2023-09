Intercepten un camioner que superava 9 vegades la taxa d'alcohol permesa

Efectius del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil d'Albacete van detectar que un vehicle articulat circulava en ziga-zaga

La Guàrdia Civil ha interceptat el conductor d'un vehicle articulat que circulava per l'A-31 al'altura de la província d'Albacete amb una taxa d'alcohol que superava nou vegades el màxim permès per als conductors d'aquest tipus de vehicles.En una nota de premsa, l'Institut Armat ha informat que el conductor ha estat sorprès durant un servei de vigilància de l'autovia A-31, quan efectius del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil d'Albacete han detectat que un vehicle articulat circulava en ziga-zaga, cosa que suposava un perill per a la resta d'usuaris.Per aquest motiu, i adoptant les mesures de seguretat i protecció adequades, els agents van aconseguir donar l'alto al conductor, i van aconseguir treure de la via el vehicle articulat -compost per un cap tractor i un semiremolc-, sense que es produís cap accident.En el moment de procedir a la identificació del conductor, els agents van observar símptomes clars que aquest home es trobava sota els efectes de begudes alcohòliques, per la qual cosa van procedir a realitzar-li les corresponents proves, que van donar un resultat positiu de 1,38 mg/ l quan la taxa d'alcohol màxima permesa per als conductors d'aquest tipus de vehicles és de 0,15 mg/l.Per aquests fets, el conductor, un home de 33 anys i resident a la província de Múrcia, ha estat investigat per un suposat delicte contra la seguretat viària ia més, els agents van immobilitzar aquest vehicle articulat.El conductor investigat podria ser castigat amb una pena de presó de tres a sis mesos, amb multa de sis a dotze mesos o amb feines en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies i, en qualsevol cas, amb la de privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors per un temps superior a un i fins a quatre anys.Així mateix, al conductor investigat li fou formulat butlletí de denúncia per infracció a l'article 3.1.5. opció C, la qual té caràcter greu, per conduir un vehicle de manera negligent.