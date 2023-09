Fèlix Alonso(ECP) porta al Congrés dels Diputats la situació de les treballadores de la neteja de Correus

Les empleades que netegen les oficines de Correus denuncien que fa mesos que no cobren el salari i suporten condicions de precarietat laboral

Actualitzada 28/09/2023 a les 11:37

El passat mes de desembre l'empresa SCT J Córdoba va ser adjudicatària de la major part dels lots de neteja de les oficines de Correus a tot l'Estat. Entre aquestes comunitats hi ha Catalunya, incloent-hi la demarcació de Tarragona. El sindicat CCOO ha denunciat públicament que l'empresa fa mesos que no paga els salaris a les seves treballadores.Els incompliments laborals denunciats també tenen a veure amb el fet que hi ha empleades que no estan donades d'alta a la seguretat social, que no hi ha un pla d'igualtat tal com contempla la llei a més d'altres greus problemes organitzatius i de manca de prevenció de riscos laborals.Segons Fèlix Alonso, diputat d'En Comú Podem per Tarragona, «estem davant un incompliment del contracte amb Correus i davant una vulneració greu de la legislació laboral a Espanya». El diputat ha presentat un escrit a la taula del Congrés per saber «si el Govern té coneixement d'aquests greus incompliments de l'empresa SCT J Córdoba respecte del contracte públic amb Correus i de la legislació laboral vigent».Davant el greu perjudici que estan patint les treballadores de la neteja de SCT J Córdoba, el diputat de Tarragona demana «l'obertura d'una investigació amb caràcter d'urgència per garantir el compliment de la legislació laboral vigent i procedir, si s'escau, a l'anul·lació de l'adjudicació».