Desmantellen a Melilla un viver de gossos de raça perillosa usats per a baralles il·legals

Actualitzada 28/09/2023 a les 17:35

‍♂️ @policia_localML

Localiza y recupera a 5 cachorros y 2 perros adultos de raza potencialmente peligrosa y desmantela un criadero clandestino.

En él tenían a los animales en condiciones insalubres.

A algunos cachorros les habían cortado las orejas y los adiestraban para peleas. pic.twitter.com/9Jj8l3USVO — Policia Local de Melilla (@policia_localML) September 27, 2023

La Policia Local ha desmantellat a Melilla un viver clandestí de gossos de raça perillosa, que eren ensinistrats per a baralles il·legals en uns terrenys situats a la perifèria de la ciutat. Alguns dels animals es trobaven amb evidents signes de violència. Un, per exemple, tenia les orelles visiblement lesionades.Segons ha informat aquest dimecres un portaveu del cos policial, els agents van realitzar la intervenció dimarts a la tarda als voltants de la Urbanització Averroes, lloc on van localitzar i van recuperar cinc cadells i dos gossos adults de raça potencialment perillosa. En aquell moment van desmantellar el viver clandestí on es trobaven.La intervenció es va produir quan diverses trucades entraven al 112 denunciant una baralla de gossos al barri Averroes, a la perifèria de Melilla, per la qual cosa van ser alertats els indicatius policials perquè es presentessin al lloc.La citada font ha detallat que un cop allà van ser requerits per un jove amb un gos de raça creuada (el qual presentava una ferida sagnant al costat), que els va manifestar que instants abans un grup de joves amb un pit bull, a qui van atiar , havia atacat a la seva can causant-li aquesta ferida i havien fugit a la carrera.Els agents li van indicar el protocol a seguir, van demanar informació a la zona sobre el parador i van localitzar aquests joves i el gos.El portaveu ha explicat que de les feines d'informació van poder obtenir que tenien el gos abandonat en algun solar o casa en ruïnes, pels voltants del barri.«Després d'un rastreig de la perifèria, va ser localitzat el solar on deixaven el gos, i després d'una primera aproximació van comprovar que també hi havia un altre gos i diversos cadells», ha apuntat el portaveu.Els agents van comissionar els operaris de l'empresa encarregada de la recollida d'animals, que van fer acte de presència instants després, entrant juntament amb un policia, «recuperant un total de cinc cadells de raça pit bull i malinois i dos gossos adults, femella i tac de la raça pit bull».Mentre procedien amb les feines de recuperació i trasllat dels gossos, la Policia Local va haver de muntar un dispositiu de seguretat als voltants, «ja que es van congregar gran quantitat de joves que van increpar l'actuació policial».L'actuació s'ha saldat sense detinguts, tot i que diversos d'aquests joves que els insultaven mentre feien la seva intervenció «van ser denunciats per falta de respecte i desobediència».