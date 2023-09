Aquests són els supermercats més barats segons l'OCU

Els preus han pujat de mitjana un 14,1 % l'últim any, una pujada que unida a la del 2022 fa que la cistella de la compra s'hagi encarit un 30,8 % els dos últims anys

Els preus han pujat de mitjana un 14,1 % l'últim any, una pujada que unida a la del 2022 fa que la cistella de la compra s'hagi encarit un 30,8 % els dos darrers anys, per això la importància de conèixer quines són les cadenes grans més barates i, segons l'OCU, són Family Cash, Alcampo, Supeco, Consum i Mercadona.Aquestes són algunes de les conclusions de l'estudi que ha presentat l'Organització de Consumidors i Usuaris, com cada any, després de visitar 1.108 establiments a 65 ciutats, a més dels supermercats en línia.Han recollit 155.489 preus d'una cistella de la compra composta per 236 productes de setze categories, entre les quals les d'alimentació i productes d'higiene i drogueria, segons han explicat en roda de premsa el portaveu de l'OCU, Enrique García i el tècnic responsable de l'estudi de supermercats, Miguel Ángel Pascual.Els més econòmics dels visitats són els hipermercats Alcampo de Múrcia i de Coia a Vigo, i els més cars, els super de Sánchez Romero d'Arturo Soria i Castelló a Madrid.Per cadenes locals, les més barates són Supermercats Dani i Més Estalvi, Deza i Súper Carmela. A nivell regional Tifer, Cash Fresh i Família i a nivell nacional, els esmentats: Family Cash, Alcampo, Supeco, Consum i Mercadona.Els hiper nacionals són el format comercial on resulta més barat comprar i Alcampo és l'opció més barata a 23 ciutats de l'estudi, encara que de prop se situa Mercadona, en 21, i ja a més distància Family Cash i Tifer, en sis cadascuna.Les cadenes més cares en els diferents àmbits –local, regional i nacional– són, segons OCU, Sánchez Romero i El Economato; Condis i Caprabo, i Coaliment i Amazon, respectivament.Les ciutats més econòmiques són Terol i Còrdova, a més de Castelló, Ciudad Real, Burgos, Vigo, Lugo, Zamora, Cadis, Puertollano, Jerez de la Frontera, Conca i Palència. Per contra, Palma de Mallorca, Getxo, Madrid i, sobretot, Las Palmas de Gran Canària són les més cares.Pel que fa a les comunitats autònomes, La Rioja, Galícia i Múrcia són les més barates davant les Balears i les Canàries, les més cares.El 14,1 % és la segona pujada més gran de preus en els 35 anys de l'estudi d'OCU (la primera va ser la de l'any passat que va arribar al 15,4 %) i aquest increment ha afectat el 90 % dels productes analitzats.D'aquesta manera, la despesa de les llars en alimentació ha crescut de manera important, per això els consumidors, segons han argumentat, hagin perdut capacitat adquisitiva i alguns hagin hagut d'optar per comprar amb més freqüència productes elaborats i menys productes frescos, i amb això han reduït la qualitat nutricional de la dieta.La pujada de preus ha arribat a tots els supermercats, però no totes les cadenes l'han traslladat amb la mateixa intensitat: les grans cadenes que més pugen són E. Leclerc (un 16,8%), Supeco (15,8%), Carrefour Express (15,3%) i BM Urban (15,1%). Les que menys: Eroski City (8,8%) Eroski (8,1%) i Masymas (8%).Els productes que més han pujat són el sucre (65,7 %), la llet condensada (61,4 %), les pastanagues (56,1 %) i les patates fregides congelades (49,7 %) i les cebes ( 40 %), mentre que entre els pocs que baixen destaquen l'oli de gira-sol (-39,8 %), els plàtans de les Canàries (-34,8 %), les maquinetes d'un sol ús (-22%) i el formatge fresc (-21 ,2 %).Però malgrat aquestes pujades, l'OCU ha constatat que si es compra en una comunitat o en un altre establiment es pot estalviar una mitjana de 1.056 euros, un 6,2 % més que l'any passat.Aquests més de mil euros suposen un estalvi que cal tenir en compte, ja que representen gairebé la cinquena part del pressupost d'alimentació d'una llar tipus (17,5%).Madrid (3.928 euros), Gijón (1.871), València (1.814) i Saragossa (1.773) són les ciutats on més es pot estalviar segons el supermercat que es triï. Conca (430), Puertollano (507) i Cartagena (507), les que menys.