Aquest és el fàrmac més efectiu per a perdre pes i controlar la glucosa en sang, segons la ciència

Encara que aquest fàrmac és un tractament eficaç per a l'obesitat i la diabetis, és important emprar-lo sempre amb recepta mèdica

Actualitzada 28/09/2023 a les 18:11

Més eficaç, però amb majors efectes secundaris

En els últims anys s'ha vingut desenvolupant una sèrie de medicaments per al control de la glucosa i per a reduir el pes corporal que han aconseguit millorar notablement la salut de molts pacients amb condicions com diabetis o obesitat, tot i que també s'han documentat casos d'ús indegut que fins i tot han arribat a provocar problemes de proveïment en països com Espanya.Ara, un estudi ha comprovat l'eficàcia de les dues opcions principals, aprovades en tots dos casos per l'Administració d'Aliments i Medicaments nord-americana (FDA) i ha arribat a la conclusió que la tirzepatida, venuda sota el nom comercial Mounjaro, és més eficaç que altres fàrmacs com la semaglutida (venuda com Ozempic i Wegovy) per al tractament de la diabetis de tipus II i per a aconseguir la pèrdua de pes.Aquestes són les conclusions d'un meta-anàlisi de 22 assajos clínics que serà presentat en la convenció anual de l'Associació Europea per a l'Estudi de la Diabetis que se celebra a Alemanya aquest mes d'octubre i els resultats del qual han estat reportats pel portal de notícies sobre Salut Medical News Today.Així, per exemple, la tirzepatida 15 mg va aconseguir de mitjana una pèrdua de 5,4 quilos més que la semaglutida de 2mg; la tirzepatida 10mg va aconseguir gairebé 3,62 quilos més que la semaglutida 2mg i la tirzepatida 5mg gairebé 1,8 quilos més que la semaglutida 1mg.