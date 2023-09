Acomiaden un pilot per esnifar cocaïna dels pits d'una dona abans d'un vol

Una hostessa va donar l'alerta a les autoritats després de rebre diversos missatges del conductor explicant-li el succeït

Actualitzada 28/09/2023 a les 16:25

Un pilot ha estat acomiadat per la companyia aèria on treballava després de consumir cocaïna abans d'emprendre un vol ple de passatgers direcció Regne Unit. El primer oficial Mike Beaton, pertanyent a l'empresa British Airways, estava a punt de realitzar un vol Johannesburg-Londres, quan una hostessa va donar l'alarma que l'aviador li havia revelat que havia tingut una «nit d'excessos» en la qual havia consumit alcohol i drogues, a més d'«involucrar-se amb una dona estant casat», segons ha informat The Sun.Beaton li va comptar a la seva companya de tripulació tots els detalls de la seva sortida nocturna, de la qual ell mateix es va anar assegurant que havia estat «un nen molt entremaliat». El pilot va conèixer a una dona procedent de Gal·les i a un jove espanyol que es trobaven de vacances a la ciutat sud-africana, tal com es pot llegir en la conversa que ha estat recollida pel mitjà britànic. Després de prendre diverses begudes alcohòliques en un local, els tres es van dirigir amb un grup de gent a un apartament on anaven a «beure una última copa» abans de ficar-se al llit.Ja a l'habitació, «les noies van començar a ballar en topless», li va comptar el pilot, qui va decidir també despullar-se. «Vaig perdre la meva camisa en alguna part i un dels nois va treure un plat amb ratlles de cocaïna», va detallar en un altre missatge. «Aquesta és la història de com vaig acabar esnifant cocaïna dels pits d'una noia a Johannesburg», li va confessar a la seva companya. Quan l'hostessa va llegir el succeït, va informar immediatament les autoritats superiors de l'aerolínia, que van cancel·lar el vol de 12 hores a causa de la indisposició del pilot. Aquesta cancel·lació li va suposar a l'aerolínia una pèrdua de 100.000 lliures (uns 115.480 euros), ha informat The Sun.En la seva arribada a Londres l'endemà —com a passatger—, Beaton va ser sotmès a una prova de drogues en l'aeroport de Heathrow, on va donar positiu en el seu consum. «La seguretat és sempre la nostra principal prioritat. L'assumpte va ser remès a l'Autoritat d'Aviació Civil (CAA, per les seves sigles en anglès) i aquest individu ja no treballa per a nosaltres», va dir un portaveu de la companyia aèria al mitjà britànic, confirmant així que el pilot ha estat suspès de British Airways.