Un estudi de Harvard confirma que dutxar-se cada dia no és bo per a la pell

Infeccions: Portar aquesta càrrega de bacteris sobre la pell pot ser molt perillós si pateixes algun tipus de ferida o tall. Amb la pell bruta, es multiplica el risc de patir una infecció, explica Lauren Ploch, una altra membre de l'American Academy of Dermatology.

Picor al cap : Una capa de pell morta s'aniria acumulant al cap, provocant intensa picor. Els cabells, a més, s'embranyaria i s'ompliria de nusos.

Acne : En tenir la pell coberta de bacteris, els fol·licles pilosos corren risc d'inflamar-se, provocant acne i grans.

Problemes a l'engonal : És una zona molt sensible on aviat sorgirien erupcions cutànies i un fenomen anomenat intertrigo, que comporta picor i fins i tot dolor.

Brutícia als peus : L'espai entre els dits dels peus s'ompliria de fongs, que poden amenaçar la zona de l'entrecuix. Es poden transmetre en posar-te els pantalons o la roba interior.

Un estudi dut a terme per investigadors de la Universitat de Harvard confirma que dutxar-se cada dia podria ser perjudicial per a la salut. Ara bé, quines són les causes que s'amaguen darrere aquesta nova troballa científica?Pel que sembla, segons les conclusions extretes d'aquest informe, hi ha certs bacteris que en ser retirats amb la neteja diària poden provocar que a la pell s'assequi, arribant fins i tot a causar l'aparició d'irritació, picors i infeccions. La veritat és que la prestigiosa universitat nord-americana va fins i tot un pas més enllà.Tal com defensa la publicació, liderada per Robert H. Shmerling doctor de la Universitat de Harvard i editor de Harvard Health Publishing, la utilització de certs gels de dutxa antibacterians pot matar alguns bacteris que contribueixen a «l'equilibri de microorganismes» a la pell i fomenta l'aparició «d'organismes més forts i resistents als antibiòtics».En realitat, al llarg d'aquesta tesi no cal quina és la freqüència de dutxa aconsellable, ja que depèn de factors individuals i del dia a dia de cada persona. No obstant això, l'anàlisi tampoc pretén fomentar la distracció de la higiene corporal, ja que també enumera els efectes negatius de no rentar-se al cos humà, entre els quals destaquen l'acumulació de brutícia, greix, sequedat i picor.Aquesta conclusió no és la primera vegada que passa. La doctora Elaine Larson, de la Columbia School o Nursing i School of Public Health, explica que la dutxa és més una qüestió estètica que de salut i afegeix que dutxar-se cada dia és innecessari. Dues, tres o quatre dutxes a la setmana n'hi hauria prou, excepte en el cas de persones amb sistemes immunes fràgils.Tampoc cal oblidar-se, és clar, de l'aspecte relatiu a l'olfacte i la mala olor que desprèn l'organisme si no ens dutxem en uns quants dies. El que sí que concreten és que és aconsellable dur a terme dutxes de curta durada, d'uns tres minuts, i amb aigua tèbia en comptes de molt calenta.Si s'observen els components dels productes que netegen la nostra pell, com els gels de bany, hem de fixar-nos que no portin parafines ni altres derivats del petroli, així com massa aromes o perfums. L'única cosa que s'aconsegueix és escampar els químics per la capa còrnia de la pell i començar a erosionar-la, provocant irritació.Hi ha productes de glicerina contenen propietats humectants que hidraten la pell, són recomanats per calmar picors, creen una barrera natural de protecció, exfolian i per descomptat són de pH neutre.L'Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala que una dutxa s'hauria de limitar a menys de cinc minuts per no sobrepassar els 95 litres d'aigua de consum mitjà diari. Segons les dades recollides per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), una persona gasta de mitjana uns 50 litres per una dutxa de cinc minuts, una xifra que es quadruplica en cas que es prengui un bany, ja que omplir la banyera suposa un despesa de 200 litres daigua.El grau de pH és fonamental per mantenir en perfecte estat la pell de qui s'aplica aquest producte; no només es mantindrà la cura de la pell, sinó que s'aprofitarà més les propietats de què disposa la fragància o gel en concret. No obstant això, el més normal és que les persones no tinguin clar quin és el pH de la pell, per la qual cosa s'haurà de comprovar abans d'adquirir un tipus de perfum o un altre.Una bona prova podria consistir a ruixar una mica de perfum sobre paper i veure quant de temps es manté la seva aroma, i cinc hores són el mínim d'un perfum de qualitat. Després de comprovar-ho, cal ruixar una mica a la pell i comprovar també quant de temps aguanta. Si l'aroma aguanta menys que al paper, es podrà dir que la pell és àcida, mentre que en cas contrari tendiria a ser una pell més alcalina.