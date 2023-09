Troben mort un comensal de 22 anys de 'First Dates' després de quatre dies desaparegut

El cos sense vida d'Enrique López Sáez va ser trobat en els miradors de la Ronda del Xúquer de Conca

Actualitzada 27/09/2023 a les 17:51

Després de quatre dies desaparegut, el cos sense vida d'Enrique López Sáez, el jove de 22 anys que va participar l'any 2021 a First Dates, ha estat trobat en els miradors de la Ronda del Xúquer de Conca per agents policials, bombers i voluntaris de Protecció Civil que participaven en la seva cerca.S'havia difós la imatge del jove d'Albacete, fill de Rosa Pilar Sáez, una expolítica del Partit Popular, a les xarxes socials. Hi havia esperança, però finalment el 23 de setembre van trobar el cadàver del jove que estudiava Art Dramàtic. Ha estat la seva família la que ha confirmat la tràgica notícia.Ells van ser els que van denunciar la seva desaparició. També el Festival de música Estival Cuenca, on treballava un membre de la seva família, també va fer una crida per a facilitar la seva trobada o alguna pista que donés amb el seu parador. El jove va participar l'any 2021 a First Dates, quan tenia 20 anys. Va anar a trobar l'amor i va deixar empremta, ja que va acudir amb l'objectiu de trobar al seu «kinki», una cosa que va deixar bocabadat a Carlos Sobera.Quant al tipus de nois que li agradava, va assegurar: «Modern, artista. M'agraden els yonkies, que estigui al banc, el vegis i diguis: 'em fotrà la vida'. D'aquests m'agraden a mi. Els macarres, no els bons», deia, provocant el riure de Carlos i, de pas, fent la seva presentació viral a xarxes socials.