Roben a casa de Sergio Ramos i Pilar Rubio amb els seus quatre fills dins

Actualitzada 27/09/2023 a les 16:36

Els futbolistes, un objectiu freqüent

Sergio Ramos es va convertir dimecres passat en l'últim futbolista de LaLiga víctima d'un robatori en el seu domicili, a la finca La Alegría, a Bollullos de la Mitación (Sevilla), mentre disputava el primer partit de la fase de grups de la Champions League davant el Lens, segons informa ABC.Els lladres van assaltar l'habitatge familiar del futbolista aprofitant la seva absència i la de la seva dona, Pilar Rubio, que es trobava fora de la ciutat andalusa per motius professionals. Sí que estaven dins els quatre fills del matrimoni i les seves cuidadores, que no haurien patit cap mal durant l'assalt, tal com informa el mitjà abans esmentat.Això sí, els assaltants van aconseguir evadir les mesures de seguretat instal·lades a la finca de 44 hectàrees i desvalisar l'habitatge del futbolista mentre aquest participava al costat dels seus companys en el duel europeu. Segons ha transcendit, van poder fer-se amb botí de rellotges de luxe, joies, diners en efectiu i roba d'alta gamma. Ara, la Policia Judicial de la Guàrdia Civil treballa en el cas per a detenir als delinqüents que encara no han estat identificats.Amb aquesta, ja és la segona vegada que l'exdefensor del Reial Madrid i PSG pateix un intent de robatori, situació que ja va viure l'any 2012 en el seu domicili de Conde Orgaz (Madrid) quan va aconseguir evadir als lladres al costat del seu germà René.Però el jugador del Sevilla no és l'únic que ha viscut un assalt en el seu domicili, un problema que cada vegada afecta a més futbolistes. Companys seus del Reial Madrid com Casemiro o Isco i del Sevilla com Suso han patit robatoris, però també rivals com Joaquín o William Carvalho.