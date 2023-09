La Unió Europea prohibeix la purpurina i altres productes per a reduir els microplàstics

L'objectiu d'aquestes mesures és reduir les emissions de microplàstics intencionals de tants productes com sigui possible

La Comissió Europea (CE) va adoptar aquest dilluns mesures per a restringir els microplàstics afegits intencionadament, amb les quals evitaran l'alliberament al medi ambient de mig milió de tones de microplàstics. Sota el Reglament de registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies químiques (REACH per les seves sigles en anglès) de la Unió Europea (UE), es prohibiran la venda de microplàstics com a tals i de productes als quals s'hagin afegit microplàstics intencionadament i que els alliberin quan s'utilitzin.En el cas que estiguin «degudament justificats», s'aplicaran excepcions i períodes de transició perquè els afectats s'adaptin a les noves normes, va informar l'Executiu comunitari en un comunicat. La restricció adoptada utilitza una definició àmplia de microplàstics, perquè abasta totes les partícules de polímers sintètics inferiors a cinc mil·límetres que són orgàniques, insolubles i resistents a la degradació.L'objectiu d'aquestes mesures és reduir les emissions de microplàstics intencionals de tants productes com sigui possible, i els més comuns dins de l'abast de la restricció són cosmètics -exfoliació amb microperles o obtenció d'una fragància-, detergents, purpurina, joguines o medicaments, entre altres. Les primeres mesures, com la prohibició de purpurina i microperles, començaran a aplicar-se quan la restricció entri en vigor dins de 20 dies, mentre que en altres casos s'aplicarà després d'un període més llarg per a donar temps a les parts afectades a desenvolupar i canviar a alternatives.Al maig de 2021, la Comissió va adoptar el Pla d'Acció de Contaminació Zero, amb el qual va fixar l'objectiu de reduir la contaminació per microplàstics en un 30% per a 2030. L'Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques (TIRA) va concloure en un informe que els microplàstics afegits intencionadament s'alliberen en el medi ambient de manera descontrolada i va recomanar restringir-los. Per això, la CE va elaborar una proposta de restricció en el marc de REACH que va ser aprovada pels països de la UE i va superar amb èxit el control del Parlament Europeu i del Consell abans de la seva adopció.