La UE exigeix a les aerolínies poder portar una maleta de mà gratis gràcies a una petició d'Espanya

A l'agost, el Ministeri de Consum va obrir un expedient sancionador a diverses companyies de baix cost per cobrar per l'equipatge sense facturar

Actualitzada 27/09/2023 a les 18:21

Què fer si em cobren per l'equipatge de mà?

Reclamar directament a la companyia per correu electrònic o a través de la seva pàgina web.

Reclamar davant la Direcció General de Consum de la teva Comunitat Autònoma o el Centre Europeu del Consumidor a Espanya. No obstant això, aquest últim ja no admet aquest tipus de reclamacions enfront d'algunes aerolínies. Aquest és el cas, per exemple, de Ryanair.

Interposar una demanda davant els tribunals. En tractar-se d'una reclamació de menys de 2.000 euros, no necessites contractar advocat ni procurador, per la qual cosa seria totalment gratis.

Equipatge de mà permès en cada companyia

La Comissió de Peticions del Parlament Europeu (PETI) va aprovar dimecres passat, 21 de setembre, per unanimitat una resolució que insta les aerolínies que operen a la Unió Europea a garantir que els passatgers puguin portar equipatge de mà a les cabines sense costeges addicionals. Cal recordar que el Ministeri de Consum va obrir a l'agost un expedient sancionador a diverses companyies de baix cost per cobrar per l'equipatge de mà.Entre les companyies expedientades estan Ryanair, Vueling, Easyjet i Volotea, segons l'associació de consumidors Facua. En aquest document, es recorda que, segons la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l'equipatge de mà ha de considerar-se un «aspecte necessari» del transport de passatgers, a condició que aquest equipatge compleixi «requisits raonables» quant al seu pes i dimensions.La Llei de Navegació Aèria, en concret en l'article noranta-set, indica que el transport de l'equipatge està inclòs de manera gratuïta en el preu del bitllet. El problema és que aquest equipatge té el límit de pes i volum que fixa cada companyia aèria i algunes posen uns límits clarament insuficients per a l'equipatge de mà.Però aquí no acaba la cosa, perquè no només les mesures compten, també cal parar esment al pes i de fet la limitació per pes en l'equipatge de mà pot ser fins i tot més restrictiva. Normalment les companyies ho solen limitar a deu quilos, encara que algunes aerolínies com Qatar Airways i Emirates ho limiten a 7 kg. Aquests són els passos a seguir si et cobren un suplement per l'equipatge de mà:L'any 2022 tres tribunals espanyols van condemnar a Ryanair per cobrar diners addicionals als passatgers per portar equipatge de mà a la cabina. La justícia espanyola va considerar que aquesta pràctica abusiva i van afirmar que l'equipatge de mà és essencial per als viatgers, i el seu preu hauria d'estar inclòs en la tarifa del bitllet. No obstant això, es permeten càrrecs addicionals per l'equipatge facturat, ja que no es considera indispensable i pot incórrer en despeses addicionals de combustible.En el cas de Vueling, la companyia només permet portar gratuïtament un embalum de 40 x 20 x 30 centímetres, sense limitació de pes, que haurà de situar-se sota el seient davanter sense que sobresurti ni suposi un obstacle a l'hora de passar. En el cas de Ryanair, permet portar una peça petita d'equipatge de 40 x 20 x 25 centímetres sense cost extra.No obstant això, els clients que contractin el servei Priority sí que podran portar un segon equipatge de fins a 10 kg, a més de que podran embarcar per una cua prioritària. El cost d'aquest servei parteix dels 6 euros i pot arribar a costar fins a 36,90 euros. En el cas d'EasyJet, es permet portar un embalum petit de fins a 45 x 36 x 20 centímetres, que haurà de cabre sota el seient davanter i pesar menys de 15 quilos.Els passatgers que vulguin portar una maleta de mà més gran (màxim 56 x 45 x 25 centímetres) hauran de contractar les tarifes «Flexi», «Up Front» o «Extra Legroom». Una altra opció és afegir directament un segon embalum a l'hora de comprar el bitllet, amb un preu que parteix dels 7,99 euros.