L'astronauta Frank Rubio aterra a la Terra després de més d'un any a l'espai

L'explorador de la NASA ha aterrat a les 13.17 (hora espanyola) al Kazakhstan al costat de dues cosmonautes russos de Roscosmos

Actualitzada 27/09/2023 a les 17:03

Francisco Carlos Rubio, més conegut com a Frank Rubio, de 47 anys, s'ha convertit en l'astronauta estatunidenc que més temps ha passat a l'espai, superant l'any en l'Estació Espacial Internacional (EEI). Abans que ell, el rècord dels EUA era de Mark Vende Hei, que va arribar a estar 355 dies. Avui, dimecres 27 de setembre, per fi, ha tornat a la Terra al costat de dos cosmonautes de Rocosmos, Sergey Prokopyev i Dmitri Petelin.Rubio és membre de la NASA i ha estat en total 371 dies a l'espai. Torna a bord de la nau espacial russa Soyuz MS-23, que es va desacoblar aquesta matinada del mòdul Prichal, de l'EEI, i que a les 13.17 (hora espanyola) ha aterrat a Jezkazgan (el Kazakhstan). La NASA, que ha retransmès el procés d'aterratge, ha anat explicant el procés conforme anava ocorrent. Primer, la Soyuz MS-23 s'ha dividit en tres parts i la del mig, amb la tripulació a bord, ha continuat el seu camí.Posteriorment, la nau ha continuat baixant fins a entrar en l'atmosfera terrestre, on ha arribat a estar a 2.000 graus (en la part externa) i a moure's a 8 km/s. Després, han desplegat el paracaigudes de la càpsula i ha acabat tocant amb èxit la superfície de la Terra. Durant el procés, els centres de control han perdut el senyal de comunicació amb la tripulació, però el locutor del directe ha informat en tot moment que era normal i que tot estava sortint segons l'esperat.Després de trepitjar la superfície terrestre, l'astronauta haurà de tornar a alçar-se per l'aire en un avió de la NASA, per a viatjar a Houston (els EUA). Els seus companys de missió hauran de fer el mateix per tornar a Rússia. Inicialment, els tres exploradors anaven a tornar a la Terra en la nau Soyuz MS-22, però es van detectar fugides de líquid refrigerant i, finalment, ho han fet en la nau substituta que va ser enviada al febrer.