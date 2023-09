La companyia no ha guanyat en quatre dels cinc aeroports grans i només conserva Madrid

Actualitzada 27/09/2023 a les 09:37

Iberia s'ha mostrat «perplexa» a través d'un comunicat pel resultat dels concursos d'Aena per al servei de 'handling' i ha anunciat que demanarà revisió. La companyia aèria no ha pogut renovar la llicència als aeroports de Barcelona, Mallorca, Màlaga, Alacant, Gran Canària, Tenerife Sud, Eivissa i Bilbao. Així, ha perdut el contracte a quatre dels cinc grans aeroports que gestiona Aena, i ara només li queda el de Madrid. Iberia recorda que a les infraestructures que ara ha perdut operava amb índex de puntualitat «superiors al 99,5%». Alhora assegura que l'oferta econòmica que havia fet per renovar les llicències incloïa «descomptes substancialment superiors» als del concurs anterior.Com a part de l'oferta que havia fet, afirma la companyia, s'havia compromès a una inversió de més de 120 milions d'euros en nous equips, a renovar més del 80% de la flota per vehicles elèctrics i a assolir l'objectiu d'emissions zero el 2025 a tots els aeroports.Els responsables d'Iberia subratllen que l'oferta que havien presentat superava els requisits recollits al plec de condicions d'Aena «en termes tècnics» i ha anunciat que començarà els tràmits necessaris per revisar les puntuacions del concurs a cada aeroport on no ha obtingut llicència.En el cas de l'aeroport del Prat, el concurs s'ha adjudicat Aviapartner, Menzies i Groundforce. Aquesta darrera és l'única que repeteix respecte l'actualitat, mentre que Iberia i Swissport n'han quedat fora.