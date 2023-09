Girona: Roba perfums d'un camió, fuig a alta velocitat i els Mossos l'atrapen després d'una persecució

Uns còmplices buiden un extintor al cotxe policial i aconsegueixen escapolir-se

Actualitzada 27/09/2023 a les 16:07

Els Mossos d'Esquadra han detingut un lladre que, després de robar la càrrega d'un camió aparcat a l'àrea de servei de l'AP-7 a Maçanet de la Selva, ha intentat fugir conduint de manera temerària. Segons informen en un comunicat, cap a les dues de la matinada d'aquest dilluns una dotació de trànsit, que feia patrullatge de prevenció de robatoris en aquesta zona, ha vist un furgoneta sortint a gran velocitat per l'autopista en direcció Barcelona.El sospitós conduïa un vehicle que constava com a sostret des del 22 de setembre a l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos han seguit la furgoneta per aturar-la però el conductor ha accelerat i ha conduït fent ziga-zagues, amb l'objectiu de tallar la trajectòria del cotxe de Mossos. A més, ha circulat bona part del recorregut amb els llums apagats. Al cap de pocs minuts, un altre turisme s'ha posat a l'altura de la patrulla dels Mossos i, per la finestra posterior, ha buidat un extintor amb la intenció que el núvol de pols blanca dificultés la visió dels policies.Després, aquest cotxe ha començat a circular enganxat a la furgoneta fins a entrar en una àrea de descans. Un cop allà, la furgoneta s'ha aturat mentre el vehicle ha reprès la marxa, aconseguint escapolir-se. L'ocupant de la furgoneta ha intentat fugir corrent cap al bosc però els Mossos han detectat petjades just després d'un rierol i l'han pogut localitzar i detenir. Estava amagat darrere unes bardisses del municipi de Sant Celoni.Dins la furgoneta hi havia 247 caixes de perfums i necessers que acabaven de robar de l'interior del camió estacionat a l'àrea de servei de Maçanet. A més, el detingut no disposava de permís de conduir per pèrdua de vigència de punts. El turisme que s'ha escapolit també havia estat sostret la setmana passada a Gavà. Els Mossos l'han pogut recuperar aquest dimarts a Hospitalet de Llobregat. La investigació no es dona per tancada i no es descarten més detencions.Els Mossos atribueixen a l'arrestat, que té 35 anys i antecedents, un delicte de conducció temerària, un altre per conduir sense permís, un robatori d'ús de vehicle i un robatori amb força a interior de vehicle.