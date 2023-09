Girona: Un lladre atraca un banc, s'endú un botí de 18.000 euros i deixa tancats clients i treballadors

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local han desplegat un operatiu per localitzar el delinqüent, que ha fugit a peu

Actualitzada 27/09/2023 a les 15:44

D'entre 30 i 40 anys

Un lladre ha atracat aquest dimecres la sucursal del Banc Sabadell de Blanes (Selva), s'ha endut un botí d'uns 18.000 euros i ha marxat deixant tancats en una habitació clients i treballadors. El robatori ha passat poc abans de les nou del matí. El lladre, que es tapava el rostre amb una mascareta i duia una gorra, ha ensenyat una motxilla al responsable de l'oficina, ha dit que a l'interior hi havia una arma i una granada, i ha exigit que li entreguessin tots els diners.Com que les caixes fortes són d'obertura retardada, mentre s'esperava ha tancat amb clau els treballadors, la dona de la neteja i tres clients. Després d'agafar el botí, ha marxat a peu. Els mossos i la Policia Local han desplegat un operatiu per intentar localitzar-lo. El robatori ha tingut lloc a primera hora del matí a la sucursal del Banc Sabadell de Blanes, situada a la Rambla Joaquim Ruyra. El lladre ha entrat a l'oficina poc després que l'entitat hagués obert al públic, aprofitant també que a l'interior hi havia diversos clients que s'esperaven.El delinqüent, que portava una motxilla, s'ha adreçat al responsable de l'oficina i l'ha intimidat dient-li que a l'interior hi portava una pistola i una granada (tot i que no les ha arribat a ensenyar en cap moment). El lladre ha exigit que li entreguessin tots els diners que hi havia a la sucursal, i quan li han fet saber que les caixes fortes són d'obertura retardada, i que calia esperar-se quinze minuts, ha estat quan ha tancat els hostatges en una de les habitacions.L'atracador, que en tot moment ha actuat amb tranquil·litat, ha fet entrar els tres clients, dos treballadors i la dona de la neteja a l'habitació i hi ha passat la clau. Un cop s'han obert les dues caixes fortes, ha agafat els diners que hi havia -segons els primers càlculs, uns 18.000 euros- i ha fet entrar el responsable de l'oficina a l'habitació on hi havia els altres hostatges. Després de deixar-los reclosos, el lladre ha fugit a peu i s'ha endut la clau. Un dels clients ha aconseguit alertar la policia. Fins a l'oficina s'hi han desplaçat tres patrulles de la Policia Local, agents dels Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat -per poder alliberar els hostatges- i també efectius sanitaris.Al cap de pocs minuts, els Bombers han pogut obrir la porta i alliberar els treballadors i els clients. Tots han sortit il·lesos, tot i que un dels clients ha hagut de ser atès pels serveis mèdics perquè ha patit un atac d'angoixa. En paral·lel, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació, han muntat un operatiu per intentar localitzar l'atracador. Un dels primers llocs on se l'ha buscat, com marca el protocol en aquests casos, és a l'estació de trens; però aquí no se l'ha localitzat.La policia ha analitzat les imatges de les càmeres de seguretat de l'oficina bancària, que han gravat l'atracador, i n'han pogut obtenir una primera descripció. Es tracta d'un home de mitjana edat, d'entre 30 i 40 anys, que vestia uns pantalons grisos i portava la cara tapada parcialment per unes ulleres de sol, mascareta i gorra esportiva.A la intervenció inicial per alliberar els hostatges hi han pres part tres patrulles de la Policia Local, dos camions dels Bombers de la Generalitat, dues ambulàncies del SEM i una patrulla dels Mossos d'Esquadra (a la qual s'han afegit posteriorment altres dotacions del cos). La Unitat Central d'Atracaments (UCA) dels mossos s'ha fet càrrec de la investigació.