El jutge investiga Jorge Vilda i dos càrrecs federatius per coaccions a Jenni Hermoso

El magistrat també ha citat com a testimonis la cap de premsa de la selecció i l'exdirector d'Integritat de la federació

Actualitzada 27/09/2023 a les 14:33

El magistrat de l'Audiència Nacional Francisco de Jorge ha citat a declarar com a investigats l'exentrenador de la selecció espanyola femenina de futbol Jorge Vilda, al director de la selecció masculina, Albert Luque, i al director de màrqueting de la Federació Espanyola de Futbol, Rubén Rivera, en el cas del petó de l'expresident de la federació Luis Rubiales a la futbolista Jenni Hermoso.Luque i Rivera estaven citats a declarar com a testimonis, però ara tindran la condició d'investigats per suposadament coaccionar Hermoso perquè retirés l'acusació contra Rubiales. Aquest dijous estan citats a declarar com a testimonis la cap de premsa de la selecció femenina, Patrícia Pérez, i l'exdirector d'Integritat de la federació, Miguel Caba.