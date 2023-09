El Govern multa Amazon per mala gestió dels residus electrònics

La multinacional incompleix la normativa que obliga el distribuïdor a reciclar els aparells antics

Actualitzada 27/09/2023 a les 15:32

El Govern ha multat la multinacional Amazon per no oferir tota la documentació requerida a l'hora de gestionar els residus de caire electrònic, segons ha explicat el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, en declaracions a 'El Periódico'.Es tracta, concretament, d'un incompliment de la normativa que estableix que les empreses que distribueixen electrodomèstics estan obligades a oferir la possibilitat que el client els entregui l'article del qual es desfà.L'empresa l'ha d'acceptar i l'ha de traslladar a una planta de gestió de residus. Peraire admet que el marge de maniobra del Govern per imposar grans sancions és limitat però destaca la importància que «totes les empreses compleixin amb allò que se'ls exigeix».