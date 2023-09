Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels fets i indiquen que la vida de les víctimes no corre perill

Actualitzada 27/09/2023 a les 16:04

Dos vigilants de seguretat d'un local d'oci nocturn del districte barceloní de Sarrià-Sant Gervasi van resultar ferits per arma blanca la matinada de diumenge a dilluns, segons ha avançat el mitjà digital 'El Caso' i han confirmat a l'ACN els Mossos d'Esquadra.El mitjà apunta que el local està situat al carrer Doctor Fleming. El cos policial català ha obert una investigació per esclarir les causes del succés i per detenir l'autor dels fets. Els Mossos també indiquen que la vida de les dues víctimes no corre perill.