Barcelona: Detecten un possible cas de febre del Nil en una dona de 76 anys

La dona va ingressar a l'UCI de l'Hospital de Bellvitge i ara es recupera en un centre sòcio-sanitari

Actualitzada 27/09/2023 a les 21:27

Salut ha detectat un possible cas de febre del Nil en una dona de 76 anys del Prat de Llobregat, segons ha avançat 'El País' i han confirmat a l'ACN fonts del Departament. La dona va ingressar a l'Hospital de Bellvitge i després la van traslladar a l'UCI.Ara es recupera en un centre sòcio-sanitari, perquè més enllà de la infecció, presenta un estat de salut delicat. El cas està declarat com a probable per la dificultat de fer el diagnòstic definitiu i de moment no s'han rebut els resultats de l'Institut de Salut Carlos III que han d'acabar de certificar si és o no febre del Nil.Mentrestant, Salut ha alertat tots els centres assistencials, tant de primària com hospitalaris, per si hi haguessin nous casos. Fins ara no se n'ha detectat cap. Salut va fer també una investigació entomològica de la zona on residia la persona.A priori la població de larves i mosquits adults de Culex pipiens i d'Aedes albopictus, que poden transmetre la malaltia, és baixa en aquesta zona. En 24 hores només es va capturar una femella d'Aedes albopictus i en una de les aspiracions realitzades es van atrapar set exemplars de la mateixa espècie, que es concentraven en un embornal proper al domicili del cas.Igualment es van fer mesures de control ja a principis de maig tractant embornals i zones que requereixen una vigilància especial, a causa de la gran afluència ciutadana que tenen, i en concret aquesta zona va ser tractada amb larvicides en dues ocasions, una prèvia i una posterior a la declaració de la sospita per garantir la desinfecció. No només es va desinfectar l'àrea on es va fer l'estudi entomològic, sinó a totes les zones del municipi on, com ja s'ha comentat ja es realitzava des del mes de maig.També es va fer una bustiada de díptics informatius amb consells sobre com evitar la proliferació de mosquits a les llars en coordinació amb les entitats municipals. Finalment, des de el Banc de Sang i Teixits, es va iniciar el cribratge universal del VNO a totes les donacions de Catalunya.