Aquesta és la coneguda cadena que regalarà 10.000 hamburgueses a Espanya per a celebrar el seu desè aniversari

Serà el pròxim 10 d'octubre a partir de les 19.00 hores en els 110 restaurants de la companyia

Actualitzada 27/09/2023 a les 17:30

La cadena d'hamburgueses gurmet Goiko commemorarà el mes vinent d'octubre el seu desè aniversari regalant fins a 10.000 hamburgueses als seus clients, segons ha informat la companyia en un comunicat de premsa.En concret, Goiko donarà gratis en tots els seus establiments el seu popular Kevin Bacon, que s'ha convertit en una icona de la marca. «La seva forma única de preparació, la seva combinació de sabors i el seu nom enginyós han conquistat els cors i els paladars dels Goiko lovers acèrrims; posicionant l'hamburguesa Kevin Bacon com l'autèntic best seller de la casa», destaca la cadena.En concret, el 'Goiko Day' es durà a terme el dimarts 10 d'octubre de manera simultània en els 110 restaurants Goiko d'Espanya. Des de les 19h, els fans de les burgers podran gaudir d'una experiència única en format take-away i emportar-se el seu Kevin Bacon de manera gratuïta. Les quantitats per local són limitades, per la qual cosa arribar puntual a la cita serà clau.Per a aquells que tinguin reserva i prefereixin menjar en qualsevol dels restaurants, també hi haurà un detall especial i podran gaudir d'unes postres Frozen de regal. «Després de deu anys des de l'obertura del nostre primer Goiko al carrer María de Molina, la marca s'ha convertit en un referent en el sector, i això ho hem aconseguit gràcies a l'equip humà, als nostres clients més fidels i a tots aquells que estimen les hamburgueses de Goiko», ha afirmat Andoni Goicoechea, fundador de la marca.