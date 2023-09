Un zoòleg australià es declara culpable de violar, torturar i matar desenes de gossos

El Tribunal Suprem del Territori Nord d'Austràlia començarà a deliberar sobre la seva sentència el pròxim 13 de setembre

Actualitzada 26/09/2023 a les 16:37

El zoòleg australià Adam Corden Britton, expert en cocodrils, es va declarar culpable de violar, torturar i matar desenes de gossos, així com accedir i compartir material d'abús sexual de menors, segons van confirmar dimarts fonts judicials.Britton -qui es va declarar ahir culpable davant del Tribunal Suprem del Territori Nord, la màxima instància d'aquesta jurisdicció australiana- afronta en total 56 càrrecs pels abusos a animals, així com per accedir i transmetre material sexual.Emmarcat en el seu «interès sàdic» zoofílic, Britton -un altre amfitrió del biòleg britànic David Attenboroug- va violar des d'almenys 2014 les seves dues mascotes Ursa i Bolt a la seva vivenda rural a la ciutat australiana de Darwin, segons documents de la fiscalia a les que va accedir EFE.A més, entre el 17 de novembre del 2020 fins al 22 d'abril del 2022, dia de la seva detenció, l'acadèmic va matar «intencionalment» almenys 39 dels 42 gossos, inclosos cadells, que va comprar a través d'un portal d'internet després torturar-los i violar-los, van afegir els documents judicials.L'acadèmic de 51 anys solia enviar fotos als amos que per motius de viatge o treball li havien venut les seves mascotes assegurant-los que estaven bé, abans de torturar-los, violar-nos i matar-los en un enorme contenidor ple de càmeres i dispositius d'enregistrament que tenia dins de propietat.El conegut expert en cocodrils també compartia en un grup encriptat de Telegram sota un pseudònim amb persones amb inclinacions al maltractament animal i activitats sexuals amb animals i amb excrements el material que gravava, segons els documents.L'any passat la policia va trobar que Britton tenia ordinadors, telèfons mòbils, càmeres, discos durs externs, armes, joguines sexuals dins de la seva propietat rural a Darwin, on també es van trobar restes d'animals ferits, cadàvers de cadells en descomposició i caps de gossos.L'acusat tornarà a comparèixer davant el Tribunal Suprem del Territori Nord a Darwin a partir del 13 de setembre, quan es comença a deliberar al voltant de la sentència en una fase que es pot prolongar durant diversos dies, va precisar la font judicial.