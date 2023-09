Obre un Starbucks a Algèria i descobreixen que és completament fals

La multinacional de cafeteries ha confirmat que no ha obert un local en aquesta ciutat portuària

Actualitzada 26/09/2023 a les 18:27

La sensació en veure-ho per fora, en entrar, en demanar... tot coincidia amb el que un pot esperar d'un Starbucks, la franquícia internacional de cafeteries que es multiplica per gairebé cada cantonada de ciutats de mig món. Per això els ciutadans d'Orà no van sospitar res quan un d'aquests locals va obrir a la seva ciutat, la primera d'Algèria en tenir un.Però hi havia coses que no acabaven de quadrar. Tancaments d'hores sense previ avís, cues infinites, existències que s'esgotaven molt de pressa... L'Starbucks d'Orà s'havia obert sense anunci oficial de la marca i sense cap mena de publicitat o d'acte promocional i els usuaris van començar a sospitar. En la web oficial de la marca no figurava cap ubicació a Orà.Així que un dels clients va preguntar a Starbucks a través de Twitter. «Hola @Starbucks M'agradaria saber si han obert un Starbucks a la ciutat d'Orà a Algèria. Gràcies», preguntava. «Hola, gràcies per comunicar-te! Starbucks no ha obert cap botiga en aquest lloc», va ser la resposta.I és que algú, encara sota recerca, va decidir obrir un Starbucks fals, un local exactament igual que els originals, amb la marca ben visible en rètols, tiquets i altres, els mateixos productes, estètica... una còpia gairebé perfecta.