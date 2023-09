La jutgessa de Xàtiva confirma l'arxivament de la causa contra Nacho Vidal per la mort d'un amic amb un verí de gripau

L'informe forenses diu que la mort no es pot desvincular del consum de cocaïna per part de la víctima

Actualitzada 26/09/2023 a les 14:15

La jutgessa del jutjat de primera instància i instrucció número 2 de Xàtiva confirmat l'arxivament de la causa contra l'actor porno català Nacho Vidal per la mort d'un fotògraf amic seu, José Luis Abad, a casa d'un verí natural en una cerimònia ritual. La mort va tenir lloc el juliol del 2019 en un domicili d'Enguera propietat de l'actor, acusat d'homicidi imprudent. Per a la magistrada, la causa de la mort va ser «el consum conjunt de cocaïna i DMT (droga psicoactiva de tipus al·lucinogen), i no es pot desvincular l'una de l'altra», segons ha informat la defensa de Vidal.



El mes de juliol passat, la fiscalia es va sumar a la decisió de la jutgessa, que el 9 de maig va arxivar la causa contra el reconegut actor per la mort d'un fotògraf al ritu del gripau bufo. La magistrada ja va considerar que el mort es va sotmetre a la cerimònia voluntàriament i que prèviament també va consumir cocaïna. El ministeri públic va fer propis els motius de la jutgessa que porta la causa.Així, la fiscalia precisava en el seu escrit que la mort d'Abad per la substància tòxica i prohibida DMT no va ser l'única causa de la seva mort, tal com recull l'informe mèdic forense. Tal com assenyala l'informe, «la causa de la mort no va ser el consum aïllat de DMT, sinó una reacció adversa al consum de drogues (…), havent-se trobat a l'organisme del mort no només cocaïna, sinó també benzoilecgonina (...), cosa que li permetia concloure a la forense que el mort havia consumit cocaïna entre 1 i 5 dies abans de la seva mort, cosa que podria revelar un consum habitual».Segons la fiscalia, «no es pot apreciar relació de causalitat entre la conducta de l'investigat i la mort. En facilitar la droga DMT no va ser el que pròpiament va desencadenar la mort».Després de desestimar el recurs de reforma, l'acusació particular pot recórrer a l'Audiència de València.Ignacio Jordà González, conegut pel seu nom artístic de Nacho Vidal, és un exactor, director i productor de cinema per a adults que el juny del 2020 va ser arrestat després de la seva participació en un ritu xamànic en què es va utilitzar una substància procedent de la pell del gripau bufo (5-MeO-DMT). Nacho Vidal va ser acusat d'homicidi imprudent. Però el 9 de maig passat, la jutgessa va arxivar el procés judicial, en considerar que el mort va accedir «voluntàriament» a consumir DMT i que ho va fer «havent consumit prèviament cocaïna», cosa que li va produir una reacció adversa i va provocar la seva mort .De la instrucció de la causa es desprèn que la víctima va morir a causa d'una reacció adversa a les drogues d'abús després de participar en una «pràctica, ritu o experiència espiritual o mística» consistent en inhalar el fum de la combustió de les escates del comunament conegut com a «verí del gripau buf». Segons recull la interlocutòria, l'encausat «actuava com a director» d'aquesta pràctica o ritu «donada l'experiència que tenia en aquest tipus d'actes» i va ser qui presumptament va proporcionar la substància que va inhalar el mort».