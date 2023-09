La fiscalia acusa Shakira de defraudar 5,8 MEUR d'IRPF i l'Impost de Patrimoni el 2018

Un jutjat d'Esplugues l'investiga per frau fiscal quan està a punt de ser jutjada per defraudar 14 MEUR del 2012 al 2014

Actualitzada 26/09/2023 a les 14:56

La fiscalia acusa la cantant colombiana Shakira d'haver defraudat uns 5,8 milions d'euros de l'IRPF i l'Impost de Patrimoni del 2018, quan vivia a Esplugues de Llobregat. Per això, va presentar una querella que el jutjat d'Esplugues va admetre a tràmit al juliol de la qual ara se n'han conegut els detalls. L'Agència Tributària li reclama 5,3 milions d'euros, més els interessos, i la Generalitat li reclama 547.000 euros més els interessos.Shakira serà jutjada aviat per simular que vivia fora d'Espanya quan ja vivia a Barcelona amb el futbolista Gerard Piqué, i la fiscalia li demana 8 anys de presó per defraudar 14,5 MEUR del 2012 al 2014 en l'IRPF i l'Impost de Patrimoni, a més de 23,7 milions de multa i 18 anys sense incentius fiscals.Segons la querella de la fiscalia, el 2018 Shakira vivia a Esplugues amb la seva parella, l'aleshores futbolista del Barça Gerard Piqué i els dos fills en comú. Això l'obligava a pagar l'IRPF de tots els seus ingressos mundials, independentment d'on s'haguessin produït, i per tot el seu patrimoni, amb independència d'on s'hagués generat o estigués ubicat. Així, per tal de reduir el pagament d'impostos va fer servir un «entramat societari», no va declarar alguns rendiments i es va deduir despeses improcedents.Segons la querella, les empreses no tenien cap altra activitat formal que gestionar el patrimoni de Shakira i no tenien ni mitjans materials ni humans per fer-ho. A més, la fiscalia recorda que la cantant no tenia cap relació amb molts d'aquests països més enllà de la constitució d'aquestes empreses 'pantalla'.