Girona: Una baralla a l'exterior d'una discoteca triga més de divuit anys en arribar a judici

Actualitzada 26/09/2023 a les 16:46

Una baralla davant d'una discoteca de Puigcerdà ha trigat més de 18 anys en arribar a judici. La disputa va tenir lloc la matinada del 6 de desembre del 2004 i al banc dels acusats s'hi han assegut cinc sospitosos, quatre d'un grup i un cinquè de l'altre bàndol implicat en la baralla.La fiscalia demanava inicialment 4 anys i mig de presó per als quatre acusats d'un delicte de lesions perquè sosté que, durant l'enfrontament, van fer saltar dues dents a un home d'un cop. Com que el cas ha tardat tant a jutjar-se, sense que el retard es pugui atribuir als processats i sense que fos una instrucció «complexa», ha acabat demanant una condemna d'1 any i mig per a cadascun aplicant-los l'atenuant molt qualificada de dilacions indegudes.