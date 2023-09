El calvari de l'home amb el penis més gran del món

És tracta d'un mexicà que té un membre de més de 48 cm de llargada

Actualitzada 26/09/2023 a les 17:03

Fa sis anys, va saltar a la llum el cas de Roberto Esquivel Cabrera, un mexicà que posseeix el que és probablement el penis més gran del món.I és que aquest habitant de la ciutat de Saltillo té un penis que fa 48,21 cm per ser exactes. Un fet que, al seu moment, li produïa una enorme satisfacció. Així, declarava el 2017 ser enormement feliç sabent que «ningú» té un membre similar al seu.Aquests més de 48 cm li impossibilitaven una vida normal. Tot i això, mai no va pensar operar-se, perquè somiava entrar al Llibre Guiness dels rècords, actualment liderat en aquest sentit per l'actor Jonah Falcon, el membre viril del qual arriba als 35 centímetres durant l'erecció. «Sóc feliç amb el meu penis. Sé que ningú té una mida com la meva. És una cosa que em distingeix de la resta de persones i això em fa feliç», declarava.Però els problemes per la seva mida han anat a més els últims anys. No pot mantenir relacions sexuals, malgrat la seva virilitat, tampoc caminar bé, ajupir-se i fer certs moviments. Tot i això, l'Estat mexicà ho considera «una persona discapacitada».Per això, ell ara declara que la seva vida s'ha convertit «en un infern». El seu metge opina que «el millor que pot fer és tenir un penis de mida normal perquè no surti ferit, perquè pugui tenir relacions sexuals i tenir fills». A més, Falcon ha declarat a The Sun que, «si no ho pot utilitzar, ¿per a què vol tenir-lo?».